"Вашингтону независимость Эрдогана и его контакты с КНР и РФ не нравится"

В Бишкеке прошел Круглый стол на тему: "Внешняя политика Турции после саммита ОТГ: вектор на ШОС?", в котором приняли участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.

Участники мероприятия обсудили сегодняшнюю ситуацию в Турции и ее шаги во внешней политике. Так, кандидат исторических наук, политолог Павел Дятленко высказал мнение, что за последние годы, после того как Эрдоган начал вести все более независимую внешнюю политику.

"Вашингтону независимость Эрдогана и его контакты с Китаем и Россией не нравится. Недавнее масштабное землетрясение в Турции, в результате которого погибло около 50 000 человек, были разрушены более 200тысяч зданий, показало как ухудшились отношения между странами. .

Сразу после появления информации о катастрофе, Кыргызстан, друшие страны Центральной Азии, Россия отправила помощь и спасателей, быстро отреагировал и Китай, при этом, как можно судить из турецкой прессы, США и их союзники помогать не спешили. Потом Запад пообещал Турции на восстановление инфраструктуры миллиард долларов, но в реальности выделил небольшую часть.

Рост взаимных подозрений дошел до того, что в турецких СМИ появилась версия, что само землетрясение устроили США с помощью некого сейсмического оружия. Никогда о таком не слышал, но сам факт подобных публикаций демонстрирует на каком низкой уровне находятся отношения Турции со странами Запада.

Сближении Турции с Китаем и Россией – новый фактор геополитики, значение которого для стран Центральной Азии может быть весьма значительным. Фактически, наш регион окружают несколько стран – с севера – Россия, с востока – Китай, с юга – Иран и Афганистан. Обратите внимание, что все перечисленные страны находятся в весьма плохих отношениях с США. Единственным союзником США, открывающим нашему региону путь на Запад, была Турция. Однако теперь это не так – турки ведут свою игру, отдаляясь от Вашингтона", - сказал он.

Политолог Марс Сариев также отметил, что в Турции прекрасно знают, кто им друзья, а кто нет.

"Руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу в ходе брифинга заявил: "Случайностей не бывает, и мы сказали это американскому послу об этом. Неделю назад мы не согласились с увеличением членов НАТО, и через неделю мы получили катастрофическое землетрясение.... Мы знаем кто и как это сделал. Уберите свои грязные лапы от Турции". В начале февраля Сулейман Сойлу утверждал, что посол США в Турции проводит антитурецкую политику и провоцирует беспорядки в стране.

После взрыва в Стамбуле 13 ноября 2022 года Сойлу отказался принять соболезнования, которое выразило посольство США, поскольку "мы больше не можем терпеть предательства". Сойлу указал, что Вашингтон хотел бы "проектировать" Турцию, но этому помешал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал эксперт.

Магистр международного права Павел Воробьев заявил, что масштабные разрушения из-за землетрясения западом было использовано для решения политических задач.

"Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции и в Сирии 6 февраля ранним утром. Как заявил президент Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным за последние 85 лет. Миллионы людей пострадали в результате разрушения их домов в зоне бедствия . Эрдоган оценил ущерб, нанесенный его стране, примерно в 104 миллиарда долларов

На помощь пострадавшей от землетрясения Турции пришли арабские страны и Россия, а Евросоюз отделался минимумом. ООН уже выразила сожаление по поводу слабой реакции на экстренный призыв собрать более миллиарда долларов для Турции. Из необходимых на восстановление 104 миллиардов США отправили Турции лишь 85 млн долларов, что составляет менее 0,1% от необходимого.

Масштабные разрушения из-за землетрясения было решено использовать для решения политических задач. Сразу после трагедии в западных СМИ началась информационная кампания, нацеленная на критику властей страны и силовых структур. Утверждалось, что руководство Турции будет скрывать истинное количество жертв. Цель кампании - не дать президенту Реджепу Эрдогану переизбраться на новый срок в мае", - отметил он.

Политолог Арсен Усенов напомнил, что Турция не присоединилась к США и другим западным странам в их противостоянии с Россией.

"Эрдоган поддерживает контакты с российским президентом, Анкара не вводила санкции против Москвы. Глава Турции старается занимать позицию посредника между конфликтующими сторонами. Благодаря Турции удалось заключить "зерновую сделку".

При этом Эрдоган неоднократно критиковал действия США. Он говорил о развертывании баз США в Греции, с которой у Турции напряженные отношения, и отметил, что "Западу нельзя доверять". По его словам, Вашингтон утверждал, что американские базы в Греции направлены против России, но Эрдоган заявил, что Турция не принимает это "на веру".

В январе Эрдоган упрекнул США в том, что они не сдержали обещание по поставкам истребителей (F-16 или F-35). Анкара заплатила за них почти $1,4 млрд, но США так и не доставили оплаченную военную технику", - сказал он.