Президент выразил соболезнования семье народного артиста Асанкула Осмонова

На 88-м году ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики, актер театра и кино Асанкул Осмонов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент и ряд чиновников выразили соболезнования в связи с кончиной народного артиста Асанкула Осмонова.

"Асанкул Осмонов родился 1 марта 1935 года в селе Мин-Булак Нарынского района Нарынской области.

После окончания Каракольского сельскохозяйственного техникума в 1954 году он работал бухгалтером в колхозе им. Куйбышева в Нарынском районе.

После учебы в Киевском авиационном техникуме работал автомехаником 4-го разряда в рядах Советской Армии.

В 1958 году был принят в актерскую труппу Кыргызского академического театра и в том же году участвовал в Декаде кыргызского искусства в Москве.

Асанкул Осмонов был наделен особым талантом, статной внешностью и сыграл немало известных драматических ролей. В частности, в "Айкол Манасе" он воплотил роль Кошоя, в "Курманжан Датке" сыргал Алымбека Датку, в "Сыне Манаса Семетее" – Бакая.

Кроме этого, он сыграл Чокона Валиханова в "Семье бессмертных" А. Токомбаева, Шамена в "Совести не прощает" Т. Абдумомунова, Дуйшона в "Первом учителе" Ч. Айтматова, Кашкатаева в "Прощай, Гульсары!" Ч. Айтматова, а также Игоря, Кошоя, Исмаила, Бакая, Семетея в драмах Ж. Садыкова, Дайира Мусаевича в "Празднике в каждом доме" М. Байджиева, Рыскула "В ночи лунного затмения" Мустая Карима, Шаха в "Любови Омара Хайяма" К. Мамбетакунова, Кудаярхана в "Курманжан датке" Ж. Мамытова, Шырдакбека в "Сиво? ? ска куне" Ш. Садыбакасова, Ниязалы в "Токтогуле" Т. Касымбекова, короля Эдуарда, короля Франца, Людовика в "Ричарде III", "Короле Лире", "Отелло" Шекспира, Манилова в "Мертвых душах" Н. Гоголя.

Помимо театральных ролей Асанкул Осмонов создал образы в таких кинокартинах, как "Первый" (1984 г.), "Дилетант" (1987 г.), "Гибель во имя рождения" (1988г.), "Выстрел в степи" (1990 г.), "Неизвестный маршрут" (2008 г.).

Его талант, непрерывная деятельность в театре и кинематографии были высоко оценены государством - в августе 1990 года ему было присвоено звание Народного артиста Кыргызской Республики.

Светлый образ народного артиста Кыргызской Республики Асанкула Осмонова навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким, разделяем боль и горечь утраты"- говорится в соболезновании.