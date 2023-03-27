В Госдуме предложили вернуть в Россию часть депортированных мигрантов

Провести амнистию трудовых мигрантов, депортированных из России за мелкие правонарушения, предложил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он пояснил, что эта мера поможет привлечь на российский рынок труда от нескольких десятков тысяч до 200 тысяч иностранных рабочих, в которых больше всего заинтересован строительный комплекс РФ, пишет "Российская газета".

Кирьянов не исключил, что механизм можно будет распространить на мигрантов, которые не покинули территорию страны. Предлагает не выделять отдельные страны, граждан которых коснется амнистия. Сейчас инициатива обсуждается профессиональным сообществом, уточнил он.

Это уже не первое подобное предложение с начала года. В конце января амнистировать мигрантов, депортированных за нарушение миграционного законодательства, предлагал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Иностранная рабочая сила нужна, она уже имеет опыт работы в России, имеет производственные навыки", - отмечал он. По словам Глушкова, только граждан Таджикистана, депортированных из страны за нарушение миграционного законодательства, насчитывается около полумиллиона человек.

Если амнистировать граждан, которые уже работали на территории нашей страны и знакомы с требованиями к квалификации со стороны работодателей, им будет проще заместить вакантные рабочие места, рассказал Кирьянов. "Это серьезно поддержало бы строительную отрасль крупных городов и агломераций", - отметил он.

Амнистию предлагается распространить на граждан, совершивших мелкие правонарушения. В основном это люди, не оформившие своевременно документы или задержавшиеся с выездом из страны. "Речь не идет о людях с уголовным прошлым", - заверил Кирьянов.

Амнистия трудовых мигрантов - довольно распространенный в российской практике механизм и применялся уже не раз. Весной 2017 года Россия провела первую амнистию в отношении примерно 100 тысяч граждан Таджикистана. В разные годы были также амнистированы граждане Молдавии, Киргизии и Узбекистана. Причем трудовые мигранты некоторых стран получали право на амнистию не единожды. В общей сложности речь идет о сотнях тысяч иностранных граждан, которых исключили из контрольного списка - списка иностранных граждан, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Не все амнистии проводились по таким правилам. В 2021 году в России удалось вывести из тени почти миллион мигрантов, находящихся на территории страны. Во время ее проведения граждане, которые находились в России в теневом секторе, годами работая без документов, смогли легализоваться. Они добровольно являлись в подразделения МВД, проходили процедуру дактилоскопии, вставали на миграционный учет и оформляли все необходимые документы, рассказывает эксперт в сфере миграции Вадим Коженов.

Минтруд предложил снизить тарифы страховых взносов для работодателей за несовершеннолетних сотрудников до 7,6%. Скидку планируется ввести с 1 января 2024 года. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.

Основная проблема при трудоустройстве несовершеннолетних заключается в отсутствии экономической заинтересованности большинства работодателей принимать на работу таких сотрудников, так как издержки, связанные с их трудоустройством, зачастую превосходят эффект от результатов их труда, говорится в пояснительной записке к разработанному документу.

В разные годы в России были амнистированы трудовые мигранты Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Киргизии

Мера коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей, которые принимают на работу молодых людей 14-18 лет по трудовому или гражданско-правовому договору.

"Для старшеклассников, студентов колледжей подработка в период каникул или в свободное от учебы время - возможность определиться с выбором профессии или получить первый профессиональный опыт", - рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Сейчас стандартный тариф в пределах единой предельной базы для исчисления страховых взносов составляет 30%.

"Снижение тарифа страховых взносов позволит работодателю существенно сэкономить", - говорит Елена Кулакова, эксперт системы Контур.Экстерн. Однако она отмечает, что нежелание принимать на работу лиц моложе 18 лет связано и с особыми требованиями трудового законодательства в отношении этой категории работников. К примеру, обязательными предварительными и периодическими медосмотрами, которые проводятся за счет средств работодателя. К тому же допускать сотрудников младше 18 лет разрешается только к легкому труду, а также им не разрешается устанавливать испытательный срок. "Добавим также укороченный рабочий день и рабочую неделю, предоставление оплачиваемого отпуска ранее 6 отработанных месяцев", - перечисляет Кулакова требования к трудоустройству таких сотрудников. Все эти нюансы защищают молодых сотрудников, но могут отпугнуть работодателей.

Мера будет способствовать трудоустройству подростков в летний период. Аналогичная норма уже действует для участников студенческих отрядов.