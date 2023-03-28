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Первый замминистра иностранных дел КР принял новоназначенных послов

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев принял новоназначенных послов в Кыргызской Республике в преддверии вручения ими главе государства верительных грамот – Республики Чили с резиденцией в городе Москва г-на Эдуардо Эскобара, государства Израиля с резиденцией в городе Астане г-на Эдвина Глусмана, Республики Эквадор с резиденцией в городе Москва г-на Хуана Фернандо Ольгино Флореса и Королевства Швеция с резиденцией в городе Стокгольм г-на Томаса Данестада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый заместитель министра поздравил послов с предстоящим началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил надежду на совместную активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между государствами.

В ходе встреч стороны обсудили вопросы, стоящие на повестках дня двустороннего сотрудничества, перспективы развития политического диалога, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы. Также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству на многосторонних площадках.

Посол Чили Эдуардо Эскобар сообщил, что Чили занимает первое в мире место по объемам добычи меди, а горнодобывающая отрасль занимает ключевое место в экономике страны. В этой связи он предложил рассмотреть возможность сотрудничества с Кыргызстаном в данной сфере. Посол Э.Эскобар также выразил готовность содействовать обмену опытом с представителями Кыргызстана в аграрном секторе и, в частности, переработке сельхозпродукции.

В ходе беседы Посол Израиля Э. Глусман сообщил о намерении Израиля реализовать в Кыргызстане ряд экономических проектов, в том числе и открытие в мае т.г. прямого авиасообщения между двумя странами. Он также предложил активизировать сотрудничество в туристической области, отметив увеличивающийся поток туристов из Израиля в Кыргызстан.

С послом Эквадора Хуаном Флоресом были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур в уставные органы ООН. Стороны с удовлетворением отметили динамку роста взаимной торговли в 2022 году и договорились предпринять дополнительные усилия по укреплению экономического сотрудничества.

Посол Швеции Томас Данестад отметил открытость Кыргызстана к сотрудничеству, а наличие в стране развитого потенциала научно-исследовательских институтов, по его мнению, представляет отельный интерес для взаимодействия со шведской стороной. Кроме того, он рассказал о многолетнем опыте сотрудничества между собой Скандинавских стран, в связи с чем также выразил готовность поделиться накопленным опытом Швеции в данном направлении.

В завершении встреч Асеин Исаев также информировал собеседников о намерениях кыргызской стороны по дальнейшему укреплению сотрудничества с их странами и пожелал послам успешного участия в церемонии вручения верительных грамот президенту Садыру Жапарову.


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URL: https://www.vb.kg/428342
Теги:
Израиль, Швеция, Чили, Кыргызстан, посол, МИД
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