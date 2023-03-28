Земельный вопрос. Не верь - и не будешь обманут

Суды освободили от наказания 57-летнего жителя Бишкека в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но признали его виновным в мошенничестве и взыскали с него 2 851 000 сомов в пользу потерпевшей.

Почему так долго не было приговора? Потому что потерпевшая не обращалась к правоохранителям, доверяя мошеннику и надеясь в конце концов получить у него свои деньги.

Началась эта история еще десять лет назад, в 2013 году. Некий гражданин арендовал в Бишкеке земельный участок, построил на нем СТО, но в конце концов решил устроить все по закону. Решить вопрос с изменением целевого назначения этого участка, сделать так, чтобы он был у него не в аренде, а в собственности.

Представлять интересы арендатора, мечтающего стать собственником, вызвалась М.В. Которая вскоре вышла на человека, пообещавшего все сделать в лучшем виде.

По словам К.К., у него были хорошие знакомые среди сотрудников столичной мэрии, для которых не составит труда в кратчайшие сроки разобраться с участком. От М.В. требовались деньги – 30 000 долларов.

М.В. взяла эти деньги у своего доверителя и передала К.К. И целый год дожидалась "положительного решения земельного вопроса". К.К. создавал видимость бурной деятельности, раздавал заведомо нереализуемые обещания и в конце концов признался, что ничего не получилось, но отказался возвращать деньги.

Возвращать доверителю немаленькую сумму М.В. пришлось самой. Тут бы ей и обратиться в суд или в милицию, но она выжидала еще пять лет. И в 2018 году снова вышла на К.К. с требованием вернуть деньги.

На этот раз К.К. от обязательств не отказался. Но попросил у М.В. дополнительно 20 000 долларов, чтобы он смог завершить оформление имеющихся у него земельных участков на Иссык-Куле, а потом продать их, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

М.В. опять ему поверила. А он в качестве гарантии отдал ей правоустанавливающие документы на иссык-кульскую землю и генеральную доверенность на имя ее дочери.

Через пару месяцев К.К. вероломно отозвал гендоверенность и восстановил документы через Управление по регистрации недвижимого имущества Иссык-Кульского района.

М.В. снова осталась ни с чем.

И лишь в этот момент решила обратиться за помощью сотрудников правоохранительных органов.