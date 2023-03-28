Кыргызстанские пограничники пресекли незаконный провоз 13 белок

Кыргызстанские пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли незаконный провоз белок через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы ГКНБ КР.

"Во время прохождения пограничного контроля пограничный наряд задержал гражданина Республики Узбекистан М.М., 1979 г.р., направлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан.

Узбекистанец пытался незаконно пронести в Узбекистан 13 белок.

Клетки с белками были размещены в трех рюкзаках и сверху прикрыты личными вещами. При этом у гражданина Узбекистана отсутствовали документы на грызунов.

После оформления соответствующих документов гражданин и выявленные у него грызуны были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".