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Кыргызстанские пограничники пресекли незаконный провоз 13 белок

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанские пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли незаконный провоз белок через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы ГКНБ КР.

"Во время прохождения пограничного контроля пограничный наряд задержал гражданина Республики Узбекистан М.М., 1979 г.р., направлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан.

Узбекистанец пытался незаконно пронести в Узбекистан 13 белок.

Клетки с белками были размещены в трех рюкзаках и сверху прикрыты личными вещами. При этом у гражданина Узбекистана отсутствовали документы на грызунов.

После оформления соответствующих документов гражданин и выявленные у него грызуны были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/428351
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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