В Израиле отложили судебную реформу из-за протестов и всеобщей забастовки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить до следующей сессии парламента второе и третье чтение вызвавшего массовое недовольство законопроекта о реформе судебной системы.

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

С обращением к нации он выступил вечером 27 марта. При этом премьер отметил, что так или иначе правительство проведет реформу, передает The Times of Israel.

По данным Би-би-си, ранее о решении отложить реформу до летней сессии Кнессета заявила входящая в правительственную коалицию ультраправая партия "Еврейская сила".

"Я согласился снять вето в обмен на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что законопроект будет представлен на утверждение Кнессета на следующей сессии", - говорится в заявлении министра национальной безопасности Израиля и лидера "Еврейской силы" Итамара Бен-Гвира.

ограничить полномочия Верховного суда, которые позволяют ему отменять решения законодательной и исполнительной ветвей власти. По мнению критиков суда, он злоупотребляет этими полномочиями, вмешиваясь в политические, а не в юридические аспекты законотворческой деятельности.

Среди прочего разработчики реформы предложили усилить контроль парламента над Верховным судом и разрешить депутатам отменять решения судей. Противники изменений заявили об узурпации власти в стране ультраправой правящей коалицией во главе с партией Нетаниягу "Ликуд".

В связи с этим в Израиле уже третий месяц не стихают протесты, но на прошлой неделе они сильно разрослись. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян.

В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоединились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний.

В результате работа практически всех учреждений была парализована - рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны. Закрылись даже рестораны McDonald's.

После заявления Нетаньяху израильская федерация профсоюзов "Гистадрут" заявила о прекращении всеобщей забастовки.

С 2021 года в судах рассматриваются обвинения в адрес Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения и утверждает, что стал жертвой мести своих политических оппонентов.

Минувшей осенью, победив на выборах и вновь возглавив правительство, Нетаньяху взялся за судебную реформу. По мнению протестующих, таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Источник: ASIA-Plus