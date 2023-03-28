Погода
$ 87.63 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

В Израиле отложили судебную реформу из-за протестов и всеобщей забастовки

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить до следующей сессии парламента второе и третье чтение вызвавшего массовое недовольство законопроекта о реформе судебной системы.

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

С обращением к нации он выступил вечером 27 марта. При этом премьер отметил, что так или иначе правительство проведет реформу, передает The Times of Israel.

По данным Би-би-си, ранее о решении отложить реформу до летней сессии Кнессета заявила входящая в правительственную коалицию ультраправая партия "Еврейская сила".

"Я согласился снять вето в обмен на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что законопроект будет представлен на утверждение Кнессета на следующей сессии", - говорится в заявлении министра национальной безопасности Израиля и лидера "Еврейской силы" Итамара Бен-Гвира.

ограничить полномочия Верховного суда, которые позволяют ему отменять решения законодательной и исполнительной ветвей власти. По мнению критиков суда, он злоупотребляет этими полномочиями, вмешиваясь в политические, а не в юридические аспекты законотворческой деятельности.

Среди прочего разработчики реформы предложили усилить контроль парламента над Верховным судом и разрешить депутатам отменять решения судей. Противники изменений заявили об узурпации власти в стране ультраправой правящей коалицией во главе с партией Нетаниягу "Ликуд".

В связи с этим в Израиле уже третий месяц не стихают протесты, но на прошлой неделе они сильно разрослись. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян.

В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоединились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний.

В результате работа практически всех учреждений была парализована - рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны. Закрылись даже рестораны McDonald's.

После заявления Нетаньяху израильская федерация профсоюзов "Гистадрут" заявила о прекращении всеобщей забастовки.

С 2021 года в судах рассматриваются обвинения в адрес Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения и утверждает, что стал жертвой мести своих политических оппонентов.

Минувшей осенью, победив на выборах и вновь возглавив правительство, Нетаньяху взялся за судебную реформу. По мнению протестующих, таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428354
Теги:
Израиль, митинг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  