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В КГТУ состоится ярмарка вакансий

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- Назгуль Абдыразакова
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29 марта в Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках ярмарки вакансий будут рассмотрены вопросы:

1.Выступления руководителей ведущих швейных предприятий КР;

2. Консультирование выпускников по трудоустройству, обмен контактными данными;

3.Показ студенческих моделей одежды;

4.Экскурсия по лабораториям УЦЛП "Индустрия кадров" и кафедры "Технология изделий легкой промышленности".

В мероприятии примут участие:

- М.К.Чыныбаев, Ректор КГТУ им. И. Раззакова;

- С.Ж.Асанов, Президент Ассоциации "Легпром";

- А.И.Туйбекова, менеджер программы GTEX, Международный торговый центр (ITC);

- И.А.Рысбаева, директор Технологического института;

- А.С.Иманкулова, заведующая кафедрой ТИЛП;

- Представители швейных, текстильных и кожевенных предприятий г. Бишкек;

- Выпускники вузов, колледжей и проф.лицеев г. Бишкек;

- Профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры "Технология изделий легкой промышленности".

Организаторами мероприятия выступают Учебный центр легкой промышленности "Индустрия кадров" при КГТУ им. И.Раззакова и кафедра "Технология изделий легкой промышленности".

Начало в 9-30


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URL: https://www.vb.kg/428355
Теги:
вуз, ярмарка, Бишкек
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