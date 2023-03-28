В КГТУ состоится ярмарка вакансий

29 марта в Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В рамках ярмарки вакансий будут рассмотрены вопросы:
1.Выступления руководителей ведущих швейных предприятий КР;
2. Консультирование выпускников по трудоустройству, обмен контактными данными;
3.Показ студенческих моделей одежды;
4.Экскурсия по лабораториям УЦЛП "Индустрия кадров" и кафедры "Технология изделий легкой промышленности".
В мероприятии примут участие:
- М.К.Чыныбаев, Ректор КГТУ им. И. Раззакова;
- С.Ж.Асанов, Президент Ассоциации "Легпром";
- А.И.Туйбекова, менеджер программы GTEX, Международный торговый центр (ITC);
- И.А.Рысбаева, директор Технологического института;
- А.С.Иманкулова, заведующая кафедрой ТИЛП;
- Представители швейных, текстильных и кожевенных предприятий г. Бишкек;
- Выпускники вузов, колледжей и проф.лицеев г. Бишкек;
- Профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры "Технология изделий легкой промышленности".
Организаторами мероприятия выступают Учебный центр легкой промышленности "Индустрия кадров" при КГТУ им. И.Раззакова и кафедра "Технология изделий легкой промышленности".
Начало в 9-30