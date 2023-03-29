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Школьники в Оше ежегодно ухаживают за бюстом генерала Панфилова (видео)

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- Светлана Лаптева
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К акции "Сохраним памятники Победы" присоединяются школы Кыргызстана. Так первой откликнулась школа-гимназия имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова №23 города Ош.

Директор школы-гимназии Одина Алимжановна Мирзабаева рассказала, что несколько лет назад их коллектив и школьники были переведены в другое здание, и они не могут вернуться в свое здание. Но несмотря на сложности, каждый год коллектив и дети присматривают за бюстом генерала Панфилова во дворе своей школы.

- Изначально мы принимали участие в акции "Сохраним памятники Победы!", и в этом году также вышли на субботник. Покрасили оградку, почистили территорию вокруг, отмыли кафель на постаменте, и сам бюст.

Школа у нас с узбекским языком обучения, но стараемся, чтобы дети знали и кыргызский, и русский языки. У нас очень ответственная учитель русского языка Малика Хатамовна Салихова. Наши дети знают, кто такие панфиловцы, биографию Героя Советского Союза Панфилова. Изучаем боевой путь дивизии. Создаем презентации, ролики о героях войны из наших семей. Активно принимаем участие в мероприятиях поискового движения. Школьникам особенно понравился марш-бросок в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в память о наших земляках из 98 и 99 отдельных стрелковых бригадах. Там ведь многие призывались из Ошской и Джалал-Абадской области. Мы очень мечтаем побывать с нашими ребятами в Волоколамске. Важно, чтобы дети своими глазами видели и поля сражений, и людей которые сейчас там живут. Чтобы мы все дружили. Надеемся найдем школу-побратима Памяти, войдем в проект, который уже работает, - рассказала Одина Алимжановна.

Напомним, в Кыргызстане в очередной раз стартовала акции "Сохраним памятники Победы!", инициированная поисковым движением "Наша Победа-Биздин Жениш" несколько лет назад.

Цель акции - проверить состояние памятников, сфотографировать их с разных ракурсов для дальнейшей оценки ремонта. И провести субботник у памятников и на братских захоронениях.

По данным поисковиков, в Кыргызстане имеется несколько братских захоронений воинов, умерших от ран в госпиталях, действовавших на территории Киргизской ССР. И помимо этого, почти в каждом селе есть мемориальные памятники, посвященные односельчанам, погибшим или принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

Все эти памятники были созданы земляками, зачастую на народные деньги, еще в советский период. И это было стремление самих людей сохранить память о том страшном времени и людях.

Участники акции фиксируют состояние памятников, посвященные Великой Отечественной войне. Данные передаются в органы власти, публикуются в СМИ и сетях. Ведется поиск спонсоров для ремонта. Также в ходе акции, как правило, поисковики оказывают помощь в поиске данных на пропавших без вести.

К участию в акции приглашают школьников, студентов, активистов, общественные, ветеранские организации и неравнодушных граждан. Акция продлится до 10 мая.

Есть села, в которых за памятниками присматривают, а есть те, где они заброшены в течении года, и о них вспоминают лишь к 9 мая. При этом много примеров, когда в селах устанавливают новые памятники погибшим на фронте и тем односельчанам, которые вернулись, и умерли уже после войны. То есть фронтовики остаются увековеченными.

Видимо, необходимо обновить законодательно, еще раз вернуться к этому вопросу, чтобы памятники были закреплены за местными властями. Также надо составить госреестр таких памятников, а также братских захоронений.


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URL: https://www.vb.kg/428357
Теги:
ВОВ, памятник, Кыргызстан
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