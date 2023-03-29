В России трех курсантов Военной академии нашли мертвыми в казарме

В Сертолово Ленинградской области трех курсантов Военной академии связи имени Буденного нашли мертвыми в казарме. Об этом стало известно Telegram-каналу "Mash на Мойке".

По данным авторов канала, двоим погибшим было по 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года. Трое россиян вернулись из увольнения в понедельник, 26 марта, - они присутствовали на построении и впоследствии легли спать.

На следующее утро курсантам стало плохо - у них появились признаки эпилепсии, и пошла пена изо рта. На их телах не обнаружили телесных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели россиян под Петербургом.

Источник: lenta.ru