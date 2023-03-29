Представители Тюркской академии впечатлились историческим музеем в Бишкеке

В Национальном историческом музее побывали участники VI Научного совета Международной Тюркской академии.

В составе делегации были президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев, заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Дархан Ахмед-Заки, председатель Совета по образованию и дисциплине Министерства национального образования Турции Джихад Демирли, а также представители и эксперты в сфере образования и науки из этих стран.

Высоких гостей встретила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова. "В нашем музее большое внимание уделяется истории тюркской цивилизации", - подчеркнула она. Для представителей дружественных государств экскурсия по светлым залам музея стала интересным путешествием в древнюю историю Кыргызстана. Представители Тюркской академии были впечатлены богатством и многоплановостью экспозиции музея.

Президент Тюркской академии Шахин Мустафаев сказал, что заинтересован в сотрудничестве между Национальным историческим музеем и организацией, которую он возглавляет. Он выразил восхищение богатой историей Кыргызстана и подчеркнул близость культуры и традиций тюркских народов.

Отметим, что в Бишкеке прошло VI заседание Научного совета Тюркской академии. На сегодняшний день академия вместе с более чем 100 зарубежными учеными тюркологами реализует большое количество широкомасштабных проектов. Председательство в Научном совете Тюркской академии переходит от Казахстана к Кыргызстану.