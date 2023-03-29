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В венгерском университете открылся уголок Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Будапеште состоялось торжественное открытие уголка Кыргызской Республики на факультете тюркологии университета имени Этвёша Лоранда "ELTE". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков в своем выступлении отметил, что книги и публикации о Кыргызстане, произведения всемирно известного кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, эпическая трилогия "Манас" и многое другое станут прекрасной возможностью для всех желающих больше узнать о культуре, быте и традициях Кыргызской Республики, которые во многом схожи с культурой, бытом и традициями венгерского народа.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, посольств тюркоязычных стран и международных организаций, аккредитованных в Будапеште, профессорско-преподавательский состав университета "ELTE" и студенты из КР.

Для книжного уголка Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики были переданы материалы (книги и сувениры), показывающие национальную самобытность древних кыргызов. Кыргызский книжный уголок позволит венгерским студентам и преподавателям глубже узнать о культуре и быте древних кыргызов, что безусловно будет способствовать укреплению дружественных связей между народами Кыргызстана и Венгрии.

В завершение мероприятия состоялся концерт фольклорных песен".


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URL: https://www.vb.kg/428369
Теги:
Венгрия, Кыргызстан
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