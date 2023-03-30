Поклонники балета едут в Ташкент на фестиваль "Очарование балета"

В Ташкенте с 5 по 9 апреля в Государственном Большом академическом театре имени Алишера Навои пройдёт фестиваль "Очарование балета", сообщается на сайте театра.

В рамках фестиваля Большой театр Беларуси 5 апреля представит балет Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Валентина Елизарьева. Легендарный спектакль живёт на белорусской сцене уже более 40 лет. В Узбекистане его увидят впервые.

""Спартак" - одна из самых массовых постановок театра, в спектакле принимают участие около 50 артистов. Именно они расскажут историю самого известного восстания против Рима - под предводительством благородного фракийца Спартака, имя которого живёт в веках", - отмечается на сайте Большого театра Беларуси.

Ведущие солисты театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев 7 апреля выступят в знаменитом "Лебедином озере" Петра Чайковского.

Ещё один спектакль, воссоздающий мир Востока, с изысканными костюмами и оригинальной хореографией - балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова будет показан 8 апреля. В главных партиях - ведущие солисты Азербайджанского Академического театра оперы и балета Аян Эйвазова и Анар Микаилов.

В рамках фестиваля на сцене театра 9 апреля покажут балет "Жалолиддин Мангуберди" Рустама Абдуллаева.

https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/28/festival/