Милиция задержала подозреваемого в совершении кражи в мечети

В декабре 2022 года неизвестные лица совершили кражу в мечети? расположенной в одном из жилмассивов столицы. Злоумышленники пошли в мечеть не для молитвы, а ради того, чтобы поживиться имуществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Пропажа обнаружилась после намаза. Житель города Бишкек сообщил, что у него похитили сотовый телефон, ключи от автомашины и другие вещи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП, на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.2 "Кража" УК Кыргызской Республики.

Оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляли сотрудники ГУУР МВД КР. При изучении записи камер наблюдения оперативники обратили внимание на действия некого типа. Момент противоправного деяния попал на видео. Неизвестный мужчина вместе со

всеми находится в мечети, когда люди начинают читать намаз, он подходит к вешалке, берет чужую одежду и быстро удаляется.

В ходе дальнейшей работы оперативники ГУУР МВД по подозрению в совершении данного преступлению задержали ранее судимого гражданина М.У. 1992 года рождения, уроженца Алайского района Ошской области. В настоящее время он содержится под стражей. Ведется расследование.