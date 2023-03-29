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ГКНБ КР задержан бывший глава Кызыл-Тууского айыл окмоту

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- Бакыт Басарбек
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В Джалал-Абадской области установлены факты незаконной продажи земельных участков Кызыл-Тууйского айылного аймака Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, ответственные работники указанного а/а заранее вступив в сговор с работниками филиала госучреждения "Кадастр" Сузакского района, за определенные денежные вознаграждения незаконным путем реализовали более 6 Га земельных участков под ИЖС с использованием фиктивных постановлений Кызыл-Тууйского айыл окмоту. В последующем выдали государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.

"В целях выявления и обнаружения документальных сведений, послуживших основанием незаконной выдачи земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также дополнительного сбора документальных доказательств, проведены обысковые мероприятия по месту жительства бывшего главы айыл окмоту "К.М.Ы.". В ходе которого обнаружены и изъяты большое количество постановлений, заключений, топографических и других поддельных документов, имеющих значение для уголовного дела, также по адресу были выявлены незаконное хранение огнестрельного, травматического оружия и боеприпасов.

В настоящее время следственным подразделением ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности должностных лиц.

В свою очередь, ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области доводит до жителей Сузакского района, о том, что постановления о выделении земельных участков под ИЖС относящихся к категории сельскохозяйственного назначения и находящихся на балансе ФПС, пастбищ незаконны.

В связи с чем, ГКНБ КР убедительно призывает граждан КР – жителей Сузакского района Джалал-Абадской области заранее явиться в областное Управление ГКНБ КР с имеющимися на руках документами и оказать содействие следствию по привлечению к уголовной ответственности, причастных к данной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/428377
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, земельный участок
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