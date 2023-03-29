Таможня "Манас" задержала контрабанду одежды и золота на 6,1 млн сомов

При прохождении зоны таможенного контроля в зоне прилета МАМ "Манас" был задержан гражданин КР А.А.М., который пытался скрытно провезти ювелирные изделия из желтого и белого металла общим весом 51,70 грамм. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По данным пресс-службы, факт сокрытия был выявлен сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой таможни "Манас" совместно с сотрудниками ГКНБ КР.

В сопровождаемом багаже А.А.М. выявлены товары – часы наручные "Rolex" в количестве – 3-х шт., часы наручные без торговой марки – 2 шт., также одежда, обувь, сумки известных брендов в ассортименте.

Вышеуказанный товар предназначался для последующей продажи в интернет-магазине А.М. в г. Бишкек. Среднерыночная стоимость задержанных товаров согласно акта эспертизы ТПП КР составила сумму в 6,1 млн сом.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР".