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Аалы Карашев предложил ввести карту гражданина страны-участницы ЕАЭС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке по инициативе Международной Федерации Мигрантов в Бишкеке состоялся "круглый стол" по теме "Трудовая миграция как ресурс развития страны". Об этом сообщают организаторы.

На "круглом столе" были обсуждены проблемы в сфере внешней трудовой миграции и сформулированы рекомендации по их решению для государственных органов.

Акцент на "круглом столе" был сделан на вопросах государственной поддержки трудовым мигрантам из Кыргызстана.

Докладчиками выступили руководитель Международной федерации мигрантов Лола Огонбаева и представитель секретариата Совета мигрантов при Жогорку Кенеше Улан Ногойбаев. Л. Огонбаева описала видение трудовой миграции кыргызстанцев сегодня и в будущем, а У. Ногойбаев остановился на вопросах релокации из России и Беларуси инвестиционных возможностей для Кыргызстана.

Участник мероприятия депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва Карашев Аалы Азимович в ходе обсуждения внес несколько предложений.

Аалы Карашев отметил, что следует ввести дополнительные права на длительное пребывание для граждан страны – участника ЕАЭС. Например, ввести карту гражданина страны – участницы ЕАЭС. Данная карта будет выравнивать права граждан как России, так и Кыргызстана и других стран ЕАЭС вне зависимости от страны нахождения. Она могла бы также войти в число документов, удостоверяющих личность и снабженных QR-кодом.


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URL: https://www.vb.kg/428382
Теги:
Аалы Карашев, миграция, ЕАЭС, Бишкек
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