В Бишкеке администратор сауны организовывала клиентам "взрослый досуг"

В управление уголовного розыска ГУВД города Бишкек поступила информация о том, что неустановленная следствием женщина, в одной из саун работая администратором, длительное время занимается организацией и содержанием притона для занятия проституцией. Вызывает девушек, предоставляющих платные интимные услуги, и получает от них денежные средства в размере 30% от полученной им оплаты от клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 160 (Содействие проституции и разврату) УК КР.

В рамках указанного уголовного дела, в целях изобличения преступной деятельности гражданки, был проведен комплекс мероприятий следственно-оперативного характера, в результате, при получении ранее обработанных и врученных денежных средств условному клиенту, оперативниками с поличным была задержана гражданка К.А. 1982 года рождения. После проведения всех необходимых следственных действий была задержана и водворена в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается, с установлением других соучастников данного преступления. В том числе проверяется причастность владельца заведения, в котором работала К.А. администратором.