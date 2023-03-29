Погода
$ 87.41 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

В Караколе земельный участок стоимостью 14 млн сомов вернули государству

183  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Каракол земельный участок стоимостью 13,691 млн сомов передан на баланс мэрии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По данным пресс-службы, было установлено, что решением Каракольского городского суда от 2015 года земельный участок площадью 43 кв. м., расположенный в микрорайоне Кашка-Суу, признан собственностью гражданки Т.В.М., также Каракол-Аксуйским филиалом ГУ "Кадастр" выдан государственный акт о праве собственности.

"Так, прокуратурой города Каракол в 2021 году на вышеуказанное решение суда подано апелляционное представление в административный суд, по итогам рассмотрения которого право собственности указанного гражданина было аннулировано.

В целях возврата на баланс государства земельного участка с рыночной стоимостью 13,691 млн. сомов прокуратурой города Каракол в мэрию внесено предписание об устранении нарушений нормативно правового акта, в результате чего данный земельный участок площадью 43 кв. М. передан в муниципальную собственность мэрии".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428390
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Каракол, нарушения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  