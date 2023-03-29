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ГКНБ: Декан мефака ЖАГУ изготавливала поддельные дипломы для иностранцев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в Джалал-Абадской области выявлен канал изготовления поддельных дипломов о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданка КР Ж.М.Б. в 2017-2018 году, занимая должность декана медицинского факультета Жалал-Абадского государственного университета, за денежные вознограждения в размере 12000 долларов США изготовила двум гражданам Ирака поддельные дипломы об окончании Кыргызской государственной медицинской академии.

В настоящее время устанавливаются другие аналогичные факты, а также другие причастные лица к изготовлению поддельных дипломов.

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/428391
Теги:
вуз, Джалал-Абадская область, поддельный диплом, ГКНБ
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