В БГУ прошел фестиваль китайской культуры и талантов "Весенняя встреча"

29 марта 2023 года, 10:00 часов в Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева, состоялся фестиваль китайской культуры и талантов "Весенняя встреча", посвященный 10-летию инициативы "Один пояс, один путь" и 15-летию выхода журнала "Контимост" в Кыргызстане.

В рамках фестиваля проводилась выставка журнала "Контимост-15 лет" и фотовыставка "Один пояс – один путь", достижения талантливых студентов вузов Кыргызстана по: каллиграфии, технике вырезания из бумаги, китайской живописи, чайной церемонии, а также знания китайского языка, культуры и философии.

Участниками фестиваля стали порядка 600 человек, в том числе: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике госпожа Ду Дэвэнь; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председатель комитета по социальной политике Раимбачаева В.К.; Министр образования и науки Кыргызской Республики Иманалиев К.К.; Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Иманалиев К.О.; МИД КР; Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике ; СМИ (с обеих сторон); Национальная академия наук Кыргызской Республики; Ассамблея народов Кыргызстана ; китайские компании; ППС и студенты вузов Кыргызстана.

Цель проведения фестиваля китайской культуры и талантов "Весенняя встреча": показать роль и значение инициативы "Один пояс, один путь", вносящей неоценимый вклад в укреплении взаимопонимания и дружбы, содействие торгово-экономическому обмену между двумя странами. Кыргызстан и Китай давно стали стратегическими партнерами с едиными интересами и судьбой в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь", ежемесячно отражая на своих страницах успехи и достижении реализации инициативы, журнал "Контимост" стал вестником для нашего региона.

Фестиваль будет способствовать культурному взаимообогащению, сближению умов и сердец людей, культурному обмену и укреплению дружбы между народами Кыргызстана и Китая.

Организаторами мероприятия являются с кыргызской стороны: Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева; Ассоциация китаеведов Кыргызской Республики; Институт Конфуция при БГУ, с китайской стороны: редакция Синьцзянской ежедневной газеты "Синьцзянские газетные СМИ Media Group Co, Ltd"; Синьцзянская редакция журнала "Друзья и соседи" и Редакция журнала "Контимост".