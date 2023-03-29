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В Бишкеке проходит семинар по внедрению профстандартов в учреждениях

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- Бермет Таалайбекова
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С 28 – по 31 марта на базе Торгово-промышленной палаты проходит семинар на тему "Процедура разработки профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций" в рамках кыргызско-германского проекта "Содействие занятости и профессиональному обучению в Кыргызстане", реализуемого GIZ (Германским обществом по международному сотрудничеству). Данное мероприятие проводится совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью является обучение участников процедурам разработки отраслевой рамки квалификаций и профессиональных стандартов, а также определение значения профессиональных стандартов для развития и оценки компетенций обучающихся, выпускников, безработных и работников предприятий отрасли. По завершению, участники семинара приобретут навыки практического применения методологии разработки отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов.

На сегодняшний день утверждены и внесены в реестр Министерства труда, социального обеспечения и миграции 7 профессиональных стандартов и 1 отраслевая рамка квалификаций в сфере образования и здравоохранения. Профессиональные стандарты – это нормативный документ, в котором содержится описание трудовых функций, которые выполняются по определенному виду деятельности.

В семинаре принимают участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и предприятий, ответственные за развитие человеческих ресурсов, за координацию работы по разработке отраслевых рамки квалификаций в соответствующих отраслях экономики и эксперты проекта.

Толгонай Кудайбергенова, руководитель проекта, отметила важность разработки профессиональных стандартов, которые являются базой для сотрудничества между образовательными учреждениями и частным сектором.

С приветственным словом выступил президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев и подчеркнул, что невозможно правильно оценивать навыки и знания будущих специалистов без профессиональных стандартов. Кроме того, он также добавил, что одним из важнейших вопросов бизнеса сегодня является нехватка квалифицированных кадров.

Также выступил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Нурдоолот Базарбаев. В своем выступлении заместитель министра также выделил важность отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов, т.к. в рамках Концепции совершенствования системы оплаты труда работников до 2026 года, совершенствование установления должностных окладов будет осуществляться исходя из сложности труда работников на основе актуализации профессиональных стандартов и квалификационных требований к работникам.

Проекты, реализуемые Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и другие проекты по развитию под руководством правительства Кыргызской Республики, инвестировали и внесли большой вклад в адаптацию профессионального образования к потребностям рынка труда путем внедрения национальной рамки квалификаций и аккредитации образовательных программ.


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URL: https://www.vb.kg/428397
Теги:
Германия, образование, Бишкек, Кыргызстан, работа
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