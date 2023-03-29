Пограничники на границе с Узбекистаном задержали мужчину с 1,3 млн рублей

29 марта 2023 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ночью 29 марта в 00:20 в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Республики Узбекистан П.Х., 1995 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного и таможенного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 1 300 000 российских рублей.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудниками ГТС при МФ КР для дальнейшего разбирательства.

Также вчера, 28 марта 2023 г., на кыргызско-узбекском участке госграницы был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

В ходе несения службы пограничным нарядом в Сузакском районе Джалал-Абадской области служебная собака подала сигнал в 600 метрах от Государственной границы. Пограничники на этом месте обнаружили обрез от охотничьего ружья 16 калибра, спрятанный внутри водопроводного люка.

Ружье было завернуто в полиэтиленовую пленку.

Оружие и боеприпасы были оформлены по протоколу и переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.