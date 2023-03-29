Погода
$ 87.41 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

Пограничники задержали 1,3 млн рублей и ружье на границе с Узбекистаном

70  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

29 марта 2023 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ночью 29 марта в 00:20 в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Республики Узбекистан П.Х., 1995 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного и таможенного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 1 300 000 российских рублей.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудниками ГТС при МФ КР для дальнейшего разбирательства.

Также вчера, 28 марта 2023 г., на кыргызско-узбекском участке госграницы был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

В ходе несения службы пограничным нарядом в Сузакском районе Джалал-Абадской области служебная собака подала сигнал в 600 метрах от Государственной границы. Пограничники на этом месте обнаружили обрез от охотничьего ружья 16 калибра, спрятанный внутри водопроводного люка.

Ружье было завернуто в полиэтиленовую пленку.

Оружие и боеприпасы были оформлены по протоколу и переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428399
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  