Вопросы развития женского предпринимательства обсудили в Бишкеке (фото)

Сегодня в Бишкеке состоялся круглый стол по обсуждению Национальной повестки женского предпринимательства Кыргызской Республики, разработанной Коалицией по развитию женского предпринимательства и снижению гендерного насилия "Демилгелүү Айымдар" при участии женщин со всех регионов страны. Документ был разработан Коалицией в рамках программы "Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии (WAGE)", реализуемой Центром международного частного предпринимательства (CIPE), представительством Американской ассоциации юристов "Инициатива верховенства права" (ABA ROLI) и ОО "Поиск общих интересов" (SFCG). На сегодня Коалиция объединяет 31 члена из числа женских бизнес-ассоциаций, организаций гражданского общества, секторальных бизнес-ассоциаций и женщин-предпринимателей, представляющих интересы более 41 тысяч женщин страны.

Согласно официальной статистике, уровень экономической активности женщин в Кыргызстане составляет всего 43 % (в сравнении – в Казахстане 64 . Женщины предпринимательницы сталкиваются с разного рода барьерами, такими как стереотипы, социальные и экономические барьеры. По данным статкомитета страны в настоящее время доля женщин среди руководителей малых и средних предприятий, зарегистрированных в качестве юридических лиц, составляет 30% для малых предприятий и 43,5% для средних предприятий. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей составляет 35%. Если количество мужчин, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью за 10 последних лет, выросло почти на 100 тысяч человек, то количество же женщин индивидуальных предпринимателей практически не менялось.

Айнура Сагынбаева, председатель Коалиции по КР рассказала, что на протяжении 2 лет уже проделано множество работ.

"В последние несколько лет появились очень сильные со своими характерами, акцентами другие женские бизнес-ассоциации. Это говорит о том, что есть потребность. Одна организация ничего не сможет сделать. Поэтому мы решили 2 года тому назад при поддержке наших партнеров объединить и создать коалицию для того, чтобы решить экономические проблемы. Чтобы можно было самостоятельно начать показывать свою ответственность, намерения, сильные стороны, что есть потенциал и цели выходить за пределы Кыргызстана, создавать мультимедийный бизнес. Это не искусственно созданный проект, это потребность женщин-предпринимателей. Нас сегодня более 41 тысяч человек и это 31 организация. Любой бизнес-ассоциации всегда выгодно с кем-нибудь объединиться. Передовые бизнес-ассоциации решили с нами объединиться и мы вместе продвигаем нашу миссию", - заявила она в своем выступлении.

В свою очередь председатель комитета по связям с общественностью Коалиции в КР Айжан Джуманалиева отметила о необходимости создания условий на государственном уровне, чтобы женский бизнес имел господдержку.

"Мне приятно, что создалась такая коалиция. Всегда гендерное насилие рассматривалось отдельно. Самый главный барьер к успеху в предпринимательстве - это стереотипы, которые влияют на экономическую стабильность. Мы должны донести до населения почему самореализация важна как для женщины, так и для мужчин. Что вклад женщины не менее значимый: и в семью, и в экономику. Мы пришли к ключевым рекомендациям и в настоящее время разрабатывается пакет предложений в законодательство. Поэтому необходимо создать условия на государственном уровне, чтобы женский бизнес имел господдержку. Одна из важных рекомендаций - это формирование информационной культуры, который исключает гендерный стереотип. Необходимо чтобы в СМИ и соцсети создавался гендерно-чувствительный медиаконтент, который будет менять мышление и создание аудитории", - сказала она.

Присутствовавшие на мероприятии журналисты также предложили свои идеи по тому, как можно продвигать тему женского предпринимательства и гендерных стереотипов в СМИ. Например, журналистка Эльвира Султанмурат кызы предложила, чтобы предпринимательницы из регионов через соцсети рассказывали о своих успехах и с какими трудностями им пришлось столкнуться во время продвижения своего бизнеса.

Кроме этого, было предложено создать базу, где представители СМИ могли бы брать необходимые материалы. В этой связи многие журналисты на круглом столе призвали коалицию к более тесному сотрудничеству.