Погода
$ 87.41 - 88.28
€ 94.12 - 95.13

Президент назначил дату выборов депутата ЖК по Ленинскому округу

122  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 Абирова Жаныбека Болотбековича, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 59, 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", постановляется:

Назначить досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 седьмого созыва на воскресенье, 28 мая 2023 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

2) оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных, формирования списка избирателей и актуализации его данных на основе Единого государственного реестра населения;

3) обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

5. Мэру города Бишкек оказать содействие в работе соответствующих исполнительных органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428405
Теги:
выборы, Ленинский район, Жогорку Кенеш, Жаныбек Абиров, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  