Сегодня будет временно ограничен пропуск лиц через ПП "Акжол-автодорожный"

Сегодня, 30 марта 2023 года, в период с 08:00 до 12:00 будет временно ограничен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска "Акжол-автодорожный". Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Это связано с тем, что на пункте пропуска будут проводиться ремонтные работы.

Призываем граждан и водителей транспортных средств заблаговременно планировать свой маршрут движения.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что в случае необходимости граждане и водители автомашин могут пересечь кыргызско-казахстанскую госграницу в Чуйской области через следующие пункты пропуска: "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный"".