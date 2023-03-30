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Вокруг бишкекского полигона устанавливают ограждение

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялся пресс-тур на МП "Бишкекский свалочный полигон" и ознакомление с установкой ограждения по периметру объекта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ремонтно-строительные работы завершены на 90 %, параллельно устанавливают опоры освещения и проводят электричество. В планах установить камер видеонаблюдения. Так, полностью завершена установка забора с южной и восточной стороны БСП, продолжается работа в западной части. После установки ограждения начнутся работы по укладке дорожного полотна по периметру полигона.

Для уменьшения объёма грунта будет применяться оборудование для утилизации швейных отходов. Для этого возведут ангар и оборудуют его необходимой техникой.

Совместно с ОАО "Эхитусфирма Ранд и Туулберг" ведутся работы по уменьшению задымления возгораний, которые образуются в активной части свалки.

Кроме того, ведутся работы по уменьшению задымления со стороны отвала с применением новых технологий, в частности, метода технотиросирования. По результатам анализов и исследований начнется работа по обезвреживанию и утилизации озера фильтрата.

По проекту, который реализуется совместно с ЕБРР "Управление системой ТБО" ведется работа по рекультивации старого полигона и строительству новой ячейки для складирования отходов после сортировки.


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URL: https://www.vb.kg/428413
Теги:
мусор, Бишкек
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