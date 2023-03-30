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Минздрав проинформировал о состоянии отравившихся школьников в Кара-Суу

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- Назгуль Абдыразакова
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По информации администрации Ошской межобластной детской клинической больницы 29 марта 2023 года около 16.00ч. по линии скорой медицинской помощи стали массово поступать учащиеся с/ш № 101 имени Момбекова, Кара-Суйского района, сельской управы Шарк. С предварительным диагнозом: Отравление неизвестным веществом. Всего обратились 43 ребенка, из них 18 были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, все дети (2009-2011г.р.) осмотрены специалистами – реаниматолог, травматолог, невропатолог, окулист, кардиолог, аллерголог, педиатр. Состояние детей оценивается врачами как удовлетворительное.

"По состоянию на 09:30 часов 30 марта 2023 года по итогам проведенного консилиума врачей из 18 детей, находившихся на стационарном лечении выписываются 13 детей в удовлетворительном состоянии под наблюдение семейных врачей по месту жительства. Остальные 5 детей переводятся в отделение травматологии для дальнейшего наблюдения. На данный момент состояние их стабильное"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428418
Теги:
дети, Кара-Суйский район, отравление, Ошская область, школа, Минздрав
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