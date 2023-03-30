В Бишкеке провели рейд по проверке троллейбусов

Сотрудники Бишкекского троллейбусного управления совместно с руководством провели рейд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Во время рейда проверено санитарно-техническое состояние троллейбусов, камеры в салоне, озвучки, объявляющие остановки, трафареты.
Руководитель дал указание отремонтировать нуждающиеся в ремонте троллейбусы в течение суток.
Антисанитарные троллейбусы мыли на месте. Рейд проводился с 05:00 до 08:00 утра.
Такие проверки проводятся в управлении два раза в месяц.
Напомним, в среднем на линию ежедневно выходит 135 троллейбусов".