Погода
$ 87.52 - 88.15
€ 94.12 - 95.13

Дорога жизни. Что сулит Кыргызстану участие в транскоридоре "Север-Юг"

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Благодаря использованию своего транзитного потенциала Кыргызстан по итогам 2022-го нарастил товарооборот с Россией до $3,2 миллиарда. Это на 40,8% больше, чем годом ранее. Импорт из РФ в КР вырос почти на четверть, а экспорт из республики в Россию – в 2,5 раза. И это далеко не предел.

В условиях нового миропорядка наша страна становится частью транспортного коридора "Север – Юг", связывающего Россию и страны СНГ с Южной Азией, Ближним Востоком и Восточной Африкой. Какие перспективы это сулит Кыргызстану, читайте в нашем материале.

Подходящая альтернатива

Идее транспортного коридора "Север – Юг" около 20 лет. Документы о его создании в свое время подписали Россия, Индия и Иран. Задумка была в том, чтобы создать выгодную альтернативу грузоперевозкам через Суэцкий канал, Средиземное и Балтийское моря для товаров из Индии, Ирана и стран Персидского залива через территорию РФ в Европу и обратно. Коридор протяженностью около семи тысяч километров помогал перемещать грузы морским, железнодорожным и автотранспортом в разы быстрее привычных путей.

За последний год многое изменилось. Европейские страны, исполняя волю своих кураторов из США, разрушили экономические связи с Россией. В поисках альтернативы РФ обратила пристальный взор на Азию и стала укреплять отношения с давними партнерами по коридору "Север – Юг". Теперь они поставляют товары в саму Россию, а она – им. Проект привлекает все больше государств, включая Кыргызстан.

С выгодой для себя

У Кыргызстана и России есть все необходимое для развития экономического сотрудничества. Этому способствуют и двусторонние соглашения, и участие стран в интеграционных объединениях. К примеру, благодаря членству в ЕАЭС Кыргызстан может с выгодой для себя использовать транспортно-логистические маршруты, связывающие государства-члены Союза с торговыми партнерами в азиатских и африканских странах.

"Кыргызстан приложит все усилия для укрепления сотрудничества с Россией, – говорит замминистра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова. – Стратегическим направлением нашего сотрудничества является релокация промышленных производств".

"Наша республика рассчитывает на открытие совместных с РФ предприятий в зеленой экономике, фармацевтике, переработке сельхозпродукции, горнодобывающей промышленности и некоторых других направлениях, – подчеркнула Айнура Усенбекова. – В Кыргызстане либеральное законодательство и богатые природные ресурсы, нет ограничений на экспорт и импорт товаров, и есть все для развития импортозамещения".

На Западе недовольны укреплением отношений Кыргызстана и России и все чаще обвиняют нас в параллельном импорте и реэкспорте европейских товаров в РФ. Настойчиво просят присоединиться к преступным антироссийским санкциям. Благо, мы, в отличие от стран Западной Европы, не прислуживаем Америке. У нас независимое государство с рыночной экономикой, и мы сами разберемся, с кем дружить. Народ научился выживать и зарабатывать в трудных условиях. Зачем нам делать что-либо в ущерб себе, если можно извлечь пользу?

Многие в КР хорошо понимают: все западные инициативы конъюнктурны и рассчитаны на дальнейший отрыв ЦА от России. Сиюминутные выгоды от их поддержки обернутся социально-экономическими потрясениями в будущем.

Рынки сбыта и рабочие места

Развитие коридора "Север – Юг" обеспечит КР выход к морю. Кроме того, в среднесрочной перспективе этот маршрут свяжет нашу страну через территорию Афганистана с иранским портом Чобахар, что увеличит ее транзитный потенциал.

Еще в 2021-м на 76-й сессии Генассамблеи ООН главы МИД КР и Ирана обсудили возможность предоставления Тегераном Бишкеку земельного участка и соответствующей инфраструктуры в порту Бендер-Аббас для транзита и поставок товаров из Кыргызстана. Республика заинтересована в запуске железнодорожного коридора Бендер-Аббас – Ош через территорию Ирана, Туркменистана и Узбекистана. Иран готов обсудить вопрос предоставления максимально низких для КР тарифов иранскими железными дорогами.

В 2022 году Туркменистан и Кыргызстан договорились развивать транспортный коридор по мультимодальному маршруту КР – Узбекистан – Туркменистан (порт Туркменбаши на Каспии) – РФ (порт Астрахань), и Москва уже согласилась предоставить для него российские паромы. Зампредседателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил, что участие КР в этом проекте очень важно, поскольку в стране формируется серьезная грузовая база.

К 2030 году совокупные возможности контейнерных перевозок по коридору "Север – Юг", включающие в себя потенциал всех трех основных направлений маршрута и все виды транспорта, может составить от 5,9 до 11,9 миллиона тонн. При этом сопряжение коридора "Север – Юг" с евразийскими широтными транспортными коридорами, связывающими восток и запад, обеспечит от 2,3 до 4,4 миллиона тонн (или около 40% совокупного потенциала контейнерных перевозок).

Сокращение срока доставки по коридору "Север – Юг" критично для целого ряда товаров: продовольствия, изделий из текстиля, бытовой техники, электроники и т. д. Для производителей дорогостоящих товаров важным фактором является повышение оборачиваемости капитала (снижение стоимости грузовой массы в пути). С учетом этого Кыргызстан получит новые рынки сбыта и сможет увеличить экспорт.

Еще 5-7 лет назад мы могли экспортировать лишь сельхозпродукцию и швейные изделия. Сейчас наш ассортимент шире: товары для дома, лекарства, изделия из бумаги, дерева, пластмассы и резины, продукция горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и многое другое. Объемы выпуска зачастую невелики, но с появлением новых рынков сбыта они будут расти. А это, в свою очередь, сулит создание дополнительных рабочих мест, что для Кыргызстана крайне важный вопрос.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428420
Теги:
Россия, транспорт, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  