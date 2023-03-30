Дорога жизни. Что сулит Кыргызстану участие в транскоридоре "Север-Юг"

Благодаря использованию своего транзитного потенциала Кыргызстан по итогам 2022-го нарастил товарооборот с Россией до $3,2 миллиарда. Это на 40,8% больше, чем годом ранее. Импорт из РФ в КР вырос почти на четверть, а экспорт из республики в Россию – в 2,5 раза. И это далеко не предел.

В условиях нового миропорядка наша страна становится частью транспортного коридора "Север – Юг", связывающего Россию и страны СНГ с Южной Азией, Ближним Востоком и Восточной Африкой. Какие перспективы это сулит Кыргызстану, читайте в нашем материале.

Подходящая альтернатива

Идее транспортного коридора "Север – Юг" около 20 лет. Документы о его создании в свое время подписали Россия, Индия и Иран. Задумка была в том, чтобы создать выгодную альтернативу грузоперевозкам через Суэцкий канал, Средиземное и Балтийское моря для товаров из Индии, Ирана и стран Персидского залива через территорию РФ в Европу и обратно. Коридор протяженностью около семи тысяч километров помогал перемещать грузы морским, железнодорожным и автотранспортом в разы быстрее привычных путей.

За последний год многое изменилось. Европейские страны, исполняя волю своих кураторов из США, разрушили экономические связи с Россией. В поисках альтернативы РФ обратила пристальный взор на Азию и стала укреплять отношения с давними партнерами по коридору "Север – Юг". Теперь они поставляют товары в саму Россию, а она – им. Проект привлекает все больше государств, включая Кыргызстан.

С выгодой для себя

У Кыргызстана и России есть все необходимое для развития экономического сотрудничества. Этому способствуют и двусторонние соглашения, и участие стран в интеграционных объединениях. К примеру, благодаря членству в ЕАЭС Кыргызстан может с выгодой для себя использовать транспортно-логистические маршруты, связывающие государства-члены Союза с торговыми партнерами в азиатских и африканских странах.

"Кыргызстан приложит все усилия для укрепления сотрудничества с Россией, – говорит замминистра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова. – Стратегическим направлением нашего сотрудничества является релокация промышленных производств".

"Наша республика рассчитывает на открытие совместных с РФ предприятий в зеленой экономике, фармацевтике, переработке сельхозпродукции, горнодобывающей промышленности и некоторых других направлениях, – подчеркнула Айнура Усенбекова. – В Кыргызстане либеральное законодательство и богатые природные ресурсы, нет ограничений на экспорт и импорт товаров, и есть все для развития импортозамещения".

На Западе недовольны укреплением отношений Кыргызстана и России и все чаще обвиняют нас в параллельном импорте и реэкспорте европейских товаров в РФ. Настойчиво просят присоединиться к преступным антироссийским санкциям. Благо, мы, в отличие от стран Западной Европы, не прислуживаем Америке. У нас независимое государство с рыночной экономикой, и мы сами разберемся, с кем дружить. Народ научился выживать и зарабатывать в трудных условиях. Зачем нам делать что-либо в ущерб себе, если можно извлечь пользу?

Многие в КР хорошо понимают: все западные инициативы конъюнктурны и рассчитаны на дальнейший отрыв ЦА от России. Сиюминутные выгоды от их поддержки обернутся социально-экономическими потрясениями в будущем.

Рынки сбыта и рабочие места

Развитие коридора "Север – Юг" обеспечит КР выход к морю. Кроме того, в среднесрочной перспективе этот маршрут свяжет нашу страну через территорию Афганистана с иранским портом Чобахар, что увеличит ее транзитный потенциал.

Еще в 2021-м на 76-й сессии Генассамблеи ООН главы МИД КР и Ирана обсудили возможность предоставления Тегераном Бишкеку земельного участка и соответствующей инфраструктуры в порту Бендер-Аббас для транзита и поставок товаров из Кыргызстана. Республика заинтересована в запуске железнодорожного коридора Бендер-Аббас – Ош через территорию Ирана, Туркменистана и Узбекистана. Иран готов обсудить вопрос предоставления максимально низких для КР тарифов иранскими железными дорогами.

В 2022 году Туркменистан и Кыргызстан договорились развивать транспортный коридор по мультимодальному маршруту КР – Узбекистан – Туркменистан (порт Туркменбаши на Каспии) – РФ (порт Астрахань), и Москва уже согласилась предоставить для него российские паромы. Зампредседателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил, что участие КР в этом проекте очень важно, поскольку в стране формируется серьезная грузовая база.

К 2030 году совокупные возможности контейнерных перевозок по коридору "Север – Юг", включающие в себя потенциал всех трех основных направлений маршрута и все виды транспорта, может составить от 5,9 до 11,9 миллиона тонн. При этом сопряжение коридора "Север – Юг" с евразийскими широтными транспортными коридорами, связывающими восток и запад, обеспечит от 2,3 до 4,4 миллиона тонн (или около 40% совокупного потенциала контейнерных перевозок).

Сокращение срока доставки по коридору "Север – Юг" критично для целого ряда товаров: продовольствия, изделий из текстиля, бытовой техники, электроники и т. д. Для производителей дорогостоящих товаров важным фактором является повышение оборачиваемости капитала (снижение стоимости грузовой массы в пути). С учетом этого Кыргызстан получит новые рынки сбыта и сможет увеличить экспорт.

Еще 5-7 лет назад мы могли экспортировать лишь сельхозпродукцию и швейные изделия. Сейчас наш ассортимент шире: товары для дома, лекарства, изделия из бумаги, дерева, пластмассы и резины, продукция горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и многое другое. Объемы выпуска зачастую невелики, но с появлением новых рынков сбыта они будут расти. А это, в свою очередь, сулит создание дополнительных рабочих мест, что для Кыргызстана крайне важный вопрос.