4 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

4 апреля с 9:00 до 20:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, район отключения ограничен улицами: М. Фрунзе, Манаса, Жибек Жолу, Турусбекова, Баялинова, Абдрахманова.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Белинский" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.