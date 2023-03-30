В Бишкеке пройдет встреча представителей РКФР с предпринимателями

В Ленинском акимиате Бишкека 5 апреля в 10:00 часов состоится бизнес-встреча со столичными предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Встреча будет посвящена льготному кредитованию, предоставлению гарантий субъектам предпринимательства и ознакомлению с другими вопросами.

На мероприятии примут участие представители Российско-Кыргызского Фонда развития и Гарантийного фонда.

Организаторами выступают Агентство развития города Бишкек и привлечения инвестиций совместно с районными муниципальными администрациями мэрии города Бишкек.