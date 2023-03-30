Погода
$ 87.52 - 88.15
€ 94.12 - 95.13

В Аламедине двое парней угнали чужой автомобиль

218  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламудунском районе за угон автомашин задержаны подозреваемые. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ночь на 16 марта 2023 года у гражданина К.Д., жителя села Лебединовка, неизвестные лица угнали автомашину "Фольксваген-Венто" припаркованную возле дома, о чем он обратился в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 211 УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении угона были установлены, им оказались А.А. 1999-года рождения и А.С. 2006-года рождения, которые в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики водворены в изолятор временного содержания.

Кроме этого, установлено причастность задержанных к факту угона автомашины марки "ВАЗ-2106", по улице Ленина села Лебединовка, имевшее место в ночь на 6-марта текущего года.

Следствие по уголовному делу продолжается


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428429
Теги:
задержание, угон, Чуйская область, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  