В Аламедине двое парней угнали чужой автомобиль

В Аламудунском районе за угон автомашин задержаны подозреваемые. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ночь на 16 марта 2023 года у гражданина К.Д., жителя села Лебединовка, неизвестные лица угнали автомашину "Фольксваген-Венто" припаркованную возле дома, о чем он обратился в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 211 УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении угона были установлены, им оказались А.А. 1999-года рождения и А.С. 2006-года рождения, которые в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики водворены в изолятор временного содержания.

Кроме этого, установлено причастность задержанных к факту угона автомашины марки "ВАЗ-2106", по улице Ленина села Лебединовка, имевшее место в ночь на 6-марта текущего года.

Следствие по уголовному делу продолжается