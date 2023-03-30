Для фермеров Кыргызстана откроют "полевые школы"

В Бишкеке состоялся вступительный семинар по проекту ФАО "Содействие устойчивому развитию сектора мясного скотоводства".

В мероприятии приняли участие национальные и международные эксперты, которые рассказали о целях и задачах проекта, который будет реализован в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Как было отмечено на встрече, сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Кыргызстана. При этом около половины сельскохозяйственного вклада в ВВП приходится на сектор животноводства.

Динамика поголовья скота в последние годы имеет тенденцию к систематическому увеличению. По данным Национального статистического комитета на конец 2021 годав секторе животноводства Кыргызстана насчитывалось 6 млн 278 тыс. овец и коз, 1 млн 750 тыс. голов крупного рогатого скота и 547 тыс. лошадей.

Спрос на продукцию животноводства также стабильно растет. Эта тенденция актуальна, как для Кыргызстана, так и всего Центральноазиатского региона. Например, Чуйская, Ошская и Джалал-Абадская области сегодня лидируют по уровню продажи мяса в республике. В свою очередь это создает предпосылки для дальнейшего увеличения поголовья скота.

Однако, увеличение производства животноводческой продукции может привести и к усилению экономического давления на природную среду и даже нарушению экологического баланса.

"Увеличение объемов производства животноводческой продукции должно быть обеспечено за счет интенсификации отрасли, или другими словами, за счет повышения продуктивности животных и совершенствования технологий", – отметил Куватбек Бапаев, старший советник по вопросам политики Представительства ФАО в Кыргызской Республики.

Но сегодня в Кыргызстане остро ощущается нехватка опытного и подготовленного персонала и фермеров, есть ряд проблем и с внедрением современных технологий. Все это является серьезным препятствием на пути развития.

По этой причине, по просьбе Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики и был разработан данный проект. Он направлен на развитие потенциала фермеров и продвижение лучших мировых практик управления мясным скотоводством и охватывает такие вопросы, как кормление, здоровье и содержание животных.

Основная цель проекта будет достигнута путем предоставления технической помощи и обучения животноводов, в том числе женщин-фермеров и молодежи. Для этих целей, в частности будут организованы и полевые школы. Данный подход был разработан ФАО и хорошо зарекомендовал себя на практике.

Обычно работа полевой фермерской школы подразумевает еженедельный сбор группы из 20–25 фермеров, которые проходят обучение на местном животноводческом хозяйстве под руководством специально обученного тренера. Выпускники таких школ получают навыки необходимые для повышения эффективности производства животноводческой продукции за счет улучшения содержания, кормления и борьбы с болезнями животных.

"Отрасль животноводства остается основной в сельском хозяйстве по производству полноценных пищевых продуктов, способных обеспечить поддержание активной жизни человека, и спрос на такую продукцию будет только расти", – отметил директор Эран Райзман, старший cпециалист ФАО по животноводству и ветеринарии Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии.

Проект обеспечит методологическую и техническую поддержку фермерским хозяйствам, которые специализируются на разведении крупного рогатого скота мясных пород.В результате будет не только повышен их потенциал, но и заложены основы для устойчивого совершенствования применяемых ими методов и технологий.

Кроме этого, результаты проекта, содержащие предложения послужат основой для планирования будущих мероприятий, способствующих дальнейшему прогрессу в устойчивом развитии сектора животноводства в Кыргызстане.