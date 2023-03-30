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Глава Минтруда: НПО оказывают помощь в реализации социального контракта

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В Кыргызстане МСУ и НПО оказывают помощь в реализации социального контракта. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на вручении сертификатов на 100 тысяч сомов малоимущим семьям в Бакай-Атинском районе Таласской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"40 малоимущих и малообеспеченных семей прошли ранее обучение финансовой грамотности и составлению бизнес-планов, организованное министерством труда, после чего заключили договор с государством. Выделяемые безвозмездно бюджетные средства предназначены на открытие малого бизнеса.

"В прошлом году поддержку заключившим социальный контракт оказывали местные государственные администрации, местные органы власти, ветеринарно-санитарные службы и неправительственные организации.

Органами МСУ было выделено 163 тысячи сомов, 20 т угля, 3 га земли. Проводились вакцинация, консультация участников, задействованных в животноводстве, проверки санитарного состояние участников, производящих продукты питания.

НПО и различные фонды выделили свыше полумиллиона сомов на организацию обучения финансовой грамотности, бизнес-планирования, развитие малого предпринимательства. Благодаря совместным усилиям мы смогли эффективно начать реализацию инициативы президента КР Садыра Жапарова по преодолению бедности", - сказал министр".


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URL: https://www.vb.kg/428431
Теги:
Минтруда, Таласская область, Кыргызстан
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