В Бишкеке обсудили влияние американской идеологии

В Бишкеке 23 марта 2023 года прошёл круглый стол, который собрал тех, кто выступает против американской идеологии, внедряемой в умы наших граждан. Политики, эксперты, деятели культуры, представители общественных движений, журналисты встретились, чтобы сообща найти ответы на ключевые вопросы современного социума. Ниже представляем выступления некоторых участников мероприятия:

Роза Нурматова, лидер объединения "Элдик кенеш", экс-заведующая соц. отделом правительства КР

На повестке дня очень обширная тема: американская демократия и восточная культура, история, религия, традиции, стандарты. Речь о духовных ценностях, нравственности-в совокупности об идеологии!

К сожалению, отсутствие идеологии порождает бездуховность, безнравственность, невежество, безответственность, беспечность и даже трусость!

В ответе все мы - родители, семья, дошкольные, школьные образовательные учреждения, ВУЗы, общество, государство.

Имея многовековую историю, традиции, культуру, религию сможем ли в век глобализации сохранить свою самобытность, идентичность?

Мы, народ Кыргызстана, все этносы, проживающие в стране, очень демократичные, открытые, толерантные. Сотрудничаем со всеми государствами во всех сферах жизнедеятельности.

Но подходит ли нам американская толерантность?

Многие считают, что это столкновение двух цивилизаций, двух мировоззрений: традиционной и современной. Мы, советские люди, -консерваторы, защитники старых устоев, обычаев, традиций.

А что у них? К примеру, в Бельгии недавно прошла ярмарка купли-продажи детей, цены варьировались от 90 до 160.000$.

Вполне легально однополые семьи (родитель N 1, родитель N 2) могли купить у матери ребёнка. Совершить сделку, оплатить услуги по вынашиванию ребенка суррогатной матерью! Для меня, советского человека, для всех адекватных людей - это шокирующие процессы!

В Канаде принят закон об эвтаназии несовершеннолетних детей без согласия их родителей! В Норвегии установлена квота по изыманию детей у родителей.

Идет процесс грубого навязывания западных "ценностей" - культивируются однополые браки, коррекция пола (трансгендерность), бесполость, зоофилия и т.д.

Не далек тот день, когда это придет и к нам! Какие меры примем? Воспринять нетрадиционную ориентацию как расстройство личности? Не осуждать? Пресекать? Разумеется, не радикальным методом, дискриминации в отношении них не должно быть! Мы знаем, была попытка 8 марта 2020 года в столице устроить шествие-парад феминисток, где их разогнали силой неизвестные агрессивно настроенные люди. Это подавление демократии, свободомыслия?

Возьмём пример Китая. Там введены запреты на новые популярные телешоу: считают, надо противостоять ненормальной эстетике.

Мы имеем общую историю, советское прошлое, а это - традиционные ценности! Но, к сожалению, сегодня отсутствует обще культурное, образовательное, идеологическое пространство. Только вместе, сообща можно противостоять в век глобализации такому грубому вмешательству в наши духовные, нравственные ценности. Почему бы нам не выработать единую идеологию на всем пространстве? Давайте эти вопросы активно будем обсуждать!

Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат, экс-омбудсмен КР, лидер партии "ЭрК"

От Америки устали все, в том числе, мусульманские страны - Иран, Ирак, Иран, Ливия, Сирия... Как мусульманин, я слежу за этими процессами и становится страшно. Считаю, что американская дипломатия нам совсем не подходит.

Кадыр Кошалиев, председатель первого Народного Курултая КР

Курултай - это наша демократическая традиция, которой тысяча лет. Поэтому еще до американской демократии, когда США ещё даже не сформировались как государство, мы жили по этим принципам.

Эдил Марлис уулу, президент Конгресса тюркских народов

Как мы все знаем, "демократия" с древнегреческого переводится как "власть народа". То есть там, где есть демократия, только народ сам решает свою судьбу. Так, по крайней мере, нас учили в ВУЗах и так всегда любят повторять страны Запада. Они считают только себя истинно демократическими странами, а остальных пытаются подтянуть к своему уровню. Точнее, ими придуманному уровню. Пытаются навязать именно свою модель, заставить всех жить по своим идеалам. И никак не хотят принимать того факта, что у каждого региона, каждого народа есть свой менталитет, свои устои, свои обычаи и традиции. И многие из них тоже являются демократиями. С местным, национальным колоритом.

Например, мы, кыргызы, издревле жили по своим определенным канонам. Наши обычаи и традиции складывались, исходя от места проживания, требования времени, специфики соседних народов и ряда других факторов. И многие наши обычаи всегда были очень демократичными даже по рамкам нынешнего времени. Что такое Курултай? Не это ли истинная власть и волеизъявления народа? У нас правитель избирался только всеобщим голосованием. Когда в тех же странах Запада женщины получили права голоса? Только в 20-веке. А у нас они имели это право всегда. У нас не было рабовладельческого строя. И соответственно, не было людей второго сорта. В Европе и Америке это смогли искоренить опять же только в прошлом веке. Один из таких же признаков демократии - свобода слова. У кыргызов каждый мог высказать свое мнение и за это мнение никого не карали, о чем говорит пословица "Баш кесмей бар, тил кесмей жок". И таких примеров много.

Так чему мы должны учиться у западных стран? Говорят, сменяемости власти. Тоже признак демократии. Так у нас власть в течении 30 последних лет менялась 5 раз. И менялась полностью. А теперь назовите мне страны с развитой демократией, где меняется власть. Таковых среди них нет. Меняется только персона, а истинная власть остаётся в руках тех же кланов и закулисных кукловодов. У нас настолько много демократии и свободы слова, что порой это больше напоминает хаос.

Согласен, некоторые вещи нам ещё надо подтянуть. Но европейские страны к этому шли столетиями. А мы только в начале пути. Уверен, мы это осилим гораздо быстрее, только потребуется некоторое время.

И в то же время, не все ценности западной модели демократии нам приемлемы. Например, излишняя толерантность ко всему. Мы - немногочисленный народ, и чтобы сохраниться, мы должны придерживаться своих определенных устоев. Можем ли мы принять пропаганду ЛГБТ? Не быть терпимыми к их представителям, а именно принять пропаганду. Конечно же, нет. Кыргызы - люди, придерживающиеся традиционных семейных ценностей. Это наша культура, залог нашего сохранения как этноса. Должны ли мы от этого отказаться в угоду чьих-то лживых либеральных предпочтений? Конечно же, нет.

Да, демократия должна быть. Но только в сочетании с нашей национальной культурой!

Илимбек Исраилов, известный кыргызстанский блогер, активист

В Кыргызстане нет места Радио Азаттык, его надо закрыть, так как это издание финансируется США и проводит их информационную политику. Ранее он уже организовывал митинг возле офиса СМИ и инициировал процесс по иску о закрытии.

Жылдызбек Турганов, экс-депутат, известный общественный деятель

В сёлах ещё чтят национальные традиции. Наши женщины никогда не ходили полуголыми, а браки совершались исключительно между мужчиной и женщиной. Что касается политики, то у нас всегда существовала родоплеменная демократия.

Клара Ажыбекова, лидер Коммунистической партии КР

Американский империализм не должен пройти. США участвовали в распаде СССР, сейчас выступают против Китая, хотят развалить Венесуэлу, другие страны. Сколько войн развязали по всему миру. Украину тоже они готовили к нынешнему конфликту. Где американцы - там нестабильность и разруха. Побывав недавно в Латинской Америке, она ещё раз убедилась, что многие страны этой части света тоже против повсеместного американского влияния.

Замир Эралиев, режиссер, заслуженный деятель культуры КР

В американском искусстве идёт активная пропаганда насилия, разврата, секса. Их кино несет разрушительную идеологию. Духовности нет, идеализируют успех, рлскошь, поклоняются доллару. Да, есть у них хорошие фильмы, но их очень мало и они не столь популярны. Меж тем, у Кыргызстана есть свои богатое культурное наследие в искусстве.

Мурат Суйунбаев, академик Российской академии естественный наук, профессор, преподаватель КРСУ

В конце 19 века началось российское (тогда для нас западное) влияние в том числе христианства в лице православия. С учетом опыта кавказских войн, это влияние было сбалансированным. Российская имперская власть не только не подавляла местную религиозную культуру в лице ислама, но и укрепляла её. Именно имперская власть привезла с собой татарских и башкирских мулл, которые довершили исламизацию.

Против человечества идёт изощренная гибридная война. От нее же пала Римская империя: перенаселенность, мегаполисы, бóльшая продолжительность жизни, слом нормальных моделей половых отношений. Теперь от более изощренной гибридной войны может пасть весь Запад.

На примере Древнего Рима видно, что цивилизации заканчивают свое развитие одинаково: социальным и межполовым маразмом. Есть риск, что западная цивилизация погибнет окончательно. При гибели Древнего Рима (предтечи западной цивилизации) в 5 веке победители еще не имели мягкой силы. Сейчас у потенциальных победителей такая сила есть.

Восточная медленнее развивается, но далека от гибели. Особенности западной цивилизации – это приоритет науки, прав человека, богоборчество и спесь, которое всё и губит.

Поступательный характер развития Запада свидетельствует о ее принадлежности к цивилизациям, оторванным от природной биологической составляющей.

Влияние политической культуры также радикализировалось. Все наши конституции проходили Венецианскую комиссию, партий в стране больше, чем где-либо. Но демократии особо не прибавилось, зато прибавилось переворотов – тоже больше, чем где-либо.

Отношения "мужчина - женщина" начинаются с половой идентификации друг друга. В 2014 году Facebook представил подписчикам возможность в графе "пол" выбрать аж из 58 предложенных опций. На Tumblr собрали триста (!!!) гендеров. Как тут не запутаться? В западном мегаполисе, в отличие от сельских поселений, секс-меньшинств больше, чем жителей в иных странах.

Природа, чтобы удержать бесконтрольное размножение человека, "придумала" ЛГБТ. А люди с воодушевлением подхватили идею...

ЛГБТ-сообщества выступают против семьи, состоящей из мужчины, женщины и детей. У общества, где такая тенденция доминирует, нет будущего. Человечество, вступая в гендерные мутации и уничтожая традиционные межполовые отношения, создало предпосылки уничтожения самого себя.

Этот кризис пытаются перекинуть и на нас. Но нужны ли традиционному обществу Кыргызстана, находящемуся на доиндустриальной стадии развития сомнительные "ценности" индивидуализированного Запада, разрушившего свои же христианские устои?

Тилек Алиев, делегат Народного курултая КР, уверен, что за 30 лет независимости республики американская идеология проникла в умы молодёжи. Мы, старшее поколение, в этом виноваты, так как молодёжь забывает свои исторические корни, наши демократические основы. Мы должны над этим работать, иначе потеряем свою идентичность.

Абдулла Капаров, известный общественный деятель

У Штатов достаточно оружия, поэтому они предпочитают решать вопросы силой, игнорируя дипломатические меры. При этом он напомнил о бомбежках Югославии, Ирана, Ирака и других стран.

Мурат Султанбеков, врач, изобретатель

Новая американская идеология перемешала все ценности, поэтому нам следует отделять мух от котлет. Их технологии мы принимаем, это нормально, но идеологию в чистом виде не можем полностью примерять на себе. Что касается гендерных аномалий, то это медицинские проблемы личного характера. Зачем это возносить в ранг идеологии и ценностей, да еще и навязывать всему миру?

В завершение встречи участники сошлись во мнении, что надо периодически проводить подобные мероприятия с тем, чтобы выработать общую позицию и довести ее до руководства страны и государственных институтов.