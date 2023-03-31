Квентин Тарантино подтвердил, что завершил работу над последним фильмом

Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что завершил работу над сценарием для своего последнего фильма под названием "Кинокритик". Об этом сообщает Radio-Canada.

Кинематографист подчеркнул, что его десятая картина станет заключительной в режиссерской карьере. "Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что, вероятно, сниму проект осенью", - рассказал Тарантино.

Режиссер добавил, что картина, в которой будут описаны события конца 1970-х годов в Лос-Анджелесе, будет называться "Кинокритик", однако опроверг информацию о том, что фильм будет посвящен биографии кинокритика Полин Кейл.

Ранее режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более десяти фильмов. На данный момент, если считать две части боевика "Убить Билла" за одно произведение, у него вышло девять картин.

Источник: lenta.ru