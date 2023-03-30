Студенты КГТУ выиграли поездку в Лиссабон

В Бишкеке прошел конкурс среди студентов на тему "Проектирование мультикомфортного дома ISOVER", организованный французской компанией Saint-Gobain.

На мероприятии присутствовали глава представительство Saint-Gobain в Центральной Азии Филипп Валери, чрезвычайный и полномочный посол Франции в КР господин Франсуа Делуас, преподаватели, архитекторы, студенты и их руководители.

По итогам конкурса, жюри выбрало 3 проекта. Занявшие первое место студенты 4 курса архитектурного факультета КГТУ Асылбеков Керим и Нарынбеков Калыбек будут представлять студенческую архитектуру Кыргызстана на международном финале в июне текущего года в городе Лиссабон, Португалия.

Конкурс от Saint-Gobain проводится в два этапа:

1. национальный – в странах, где присутствует представительство Saint-Gobain;

2. международный – в одной из выбранных стран.

Финалисты конкурса Нарынбеков Калыбек и Асылбеков Керим рассказали нашему изданию vb.kg, что изначально верили в свою победу.

"Мы работали над данным проектом три недели. В самом начале мы приготовили другой вариант, но ближе к конкурсу поняли, что это не то, что мы хотели бы показать жюри и мы полностью все переделали", - рассказали студенты.

Также ребята нацелены занять и в самой Португалии призовое место.

Как отметил господин Филипп Валери, конкурс прошел на высоком уровне. Студенты подготовили интересные презентации, и как считает глава представительства, данный конкурс поспобствует будущим специалистам при создании интересных проектов, где будут применены энергосберегающие архитектурные решения.

Один из членов жюри, гость из Казахстана Дмитрий Некрашевич объяснил, что все члены жюри знают историю архитектуры и знают все мировые объекты.

"Среди работ студентов есть проекты, которые не являются плагиатом. Конкурсанты четко указали, что вдохновились работами тех или иных архитекторов", - сказал он.

Международный студенческий конкурс Saint-Gobain предоставляет уникальную возможность для конкурсантов спроектировать мультикомфортные дома, чтобы развить свои архитектурные навыки, действуя на различных участках, поскольку технические задания и страны проведения каждый год разные.

К примеру, 2022 – г. Варшава, 2020 – г. Париж, 2019 – г. Милан, Италия; 2018- г. Дубай, ОАЭ; 2017 – г. Мадрид, Испания; 2016 – г. Минск, Беларусь; 2015 – г Астана, Казахстан и другие.

Задача 18-го Международного студенческого конкурса компании "Сен-Гобен" - разработать проект возрождения района, расположенного к западу от центра Лиссабона, вдоль реки Тежу, принадлежащего мэрии, с новой культурной деятельностью, дополненной жилыми функциями.

Отметим, что Кыргызстан участвует в конкурсе с 2013 года.