Погода
$ 87.52 - 88.15
€ 94.12 - 95.13

В Оше утвердили программу развития города на 2023-2026 годы

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше сегодня прошла очередная XVII сессия депутатов городского Кенеша. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии принимают участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, председатель городского Кенеша Салман Назылбеков, а также депутаты городского Кенеша, руководители всех городских учреждений,организаций и ведомств.

В повестке дня:

- Программа социально-экономического развития города Ош и социальной защиты населения "Улук Жибек жолун жандандыралы" ("Возродим Великий шелковый путь") на период 2023-2026 годов;

- О проводимой работе управления капитального строительства мэрии города Ош;

- О проводимой работе в сфере здравоохранения; - Внесение изменений в постановление Ошского городского Кенеша #75 от 27.09.2022 года "О внесении изменений в название некоторых улиц города Ош";

- Об утверждении "Правил по озеленению, благоустройству и чистоты на территории города Ош " - О внесении изменений в постановление Ошского городского Кенеша №72 от 27.09.2022 года "О согласии получения кредита на строительство нового полигона ТБО и рекультивации старого полигона в городе Ош;

- О выделении дополнительных средств из местного бюджета; - О внесении изменений в постановление Ошского городского Кенеша #117 от 14.02.2023 года "Об утверждении бюджета города Ош на 2023 год и плановых показателей на 2024-2025 годы";

- Об изменении названий некоторых географических объектов города Ош;

- О внесении изменений движения по некоторым улицам города Ош.

В рамках рассмотрения первой темы на вопросы депутатов ответил мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который рассказал об основных направлениях Программы, её аспектах и путях реализации.

По итогам рассмотрения после внесения предложений Программа была единогласно принята.

Напомним, Программа социально-экономического развития города Ош включает в себя 5 основных приоритетных направлений:

1. Развитие экономической сферы и увеличения доходной части местного бюджета за счет открытия новых предприятий путем поддержки развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, активного развития сферы туризма. В будущем Ош планируется превратить в туристический хаб.

2. Развитие современной системы управления городом, в том числе за счет развития современных информационных технологий, создание муниципального предприятия "Санарип Ош", повышение потенциала системы электронного документооборота. Особое внимание будет уделено повышению уровня образования муниципальных служащих, в том числе за счет усиления роли МТУ

3. Комплексное улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры города, где особый акцент – на бесперебойное снабжение населения чистой водой, улучшения коммунального состояния многоэтажных домов и ремонта их наружных фасадов, строительства детских площадок, проектов по озеленению и благоустройству, улучшения санитарно-гигиенических условий, в том числе рекультивация мусорного полигона и строительство современного мусороперерабатывающего завода.

4. Обеспечение эффективного управления сферы градостроительства и муниципальной собственности, в том числе за счет разработки на основе Генерального плана Плана детальной планировки города, обеспечение жителей города жильем на ипотечной основе, реконструкции и ремонта городских улиц, строительства дорожных развязок и социальных объектов.

5. В социальной сфере: повышение качества образования, здравоохранения, спорта и культуры, социальной защиты. А также особое внимание будет уделяется нравственному воспитанию граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428439
Теги:
Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  