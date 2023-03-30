В Оше утвердили программу развития города на 2023-2026 годы

В Оше сегодня прошла очередная XVII сессия депутатов городского Кенеша. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии принимают участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, председатель городского Кенеша Салман Назылбеков, а также депутаты городского Кенеша, руководители всех городских учреждений,организаций и ведомств.

В повестке дня:

- Программа социально-экономического развития города Ош и социальной защиты населения "Улук Жибек жолун жандандыралы" ("Возродим Великий шелковый путь") на период 2023-2026 годов;

- О проводимой работе управления капитального строительства мэрии города Ош;

- О проводимой работе в сфере здравоохранения; - Внесение изменений в постановление Ошского городского Кенеша #75 от 27.09.2022 года "О внесении изменений в название некоторых улиц города Ош";

- Об утверждении "Правил по озеленению, благоустройству и чистоты на территории города Ош " - О внесении изменений в постановление Ошского городского Кенеша №72 от 27.09.2022 года "О согласии получения кредита на строительство нового полигона ТБО и рекультивации старого полигона в городе Ош;

- О выделении дополнительных средств из местного бюджета; - О внесении изменений в постановление Ошского городского Кенеша #117 от 14.02.2023 года "Об утверждении бюджета города Ош на 2023 год и плановых показателей на 2024-2025 годы";

- Об изменении названий некоторых географических объектов города Ош;

- О внесении изменений движения по некоторым улицам города Ош.

В рамках рассмотрения первой темы на вопросы депутатов ответил мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который рассказал об основных направлениях Программы, её аспектах и путях реализации.

По итогам рассмотрения после внесения предложений Программа была единогласно принята.

Напомним, Программа социально-экономического развития города Ош включает в себя 5 основных приоритетных направлений:

1. Развитие экономической сферы и увеличения доходной части местного бюджета за счет открытия новых предприятий путем поддержки развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, активного развития сферы туризма. В будущем Ош планируется превратить в туристический хаб.

2. Развитие современной системы управления городом, в том числе за счет развития современных информационных технологий, создание муниципального предприятия "Санарип Ош", повышение потенциала системы электронного документооборота. Особое внимание будет уделено повышению уровня образования муниципальных служащих, в том числе за счет усиления роли МТУ

3. Комплексное улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры города, где особый акцент – на бесперебойное снабжение населения чистой водой, улучшения коммунального состояния многоэтажных домов и ремонта их наружных фасадов, строительства детских площадок, проектов по озеленению и благоустройству, улучшения санитарно-гигиенических условий, в том числе рекультивация мусорного полигона и строительство современного мусороперерабатывающего завода.

4. Обеспечение эффективного управления сферы градостроительства и муниципальной собственности, в том числе за счет разработки на основе Генерального плана Плана детальной планировки города, обеспечение жителей города жильем на ипотечной основе, реконструкции и ремонта городских улиц, строительства дорожных развязок и социальных объектов.

5. В социальной сфере: повышение качества образования, здравоохранения, спорта и культуры, социальной защиты. А также особое внимание будет уделяется нравственному воспитанию граждан.