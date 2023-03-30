"Тотальный диктант" возвращается в Бишкек

2023 году во всём мире в 20-й раз состоится ежегодная акция Тотальный диктант, которая охватит 19 часовых поясов на шести континентах. На территории России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов, а за рубежом к проекту присоединятся 96 городов из 41 страны. В этом году в их числе снова будет Бишкек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, за рубежом принять участие в акции можно будет в 41 государстве - это Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Камбоджа, Коста-Рика, Кыргызстан, Мальта, Молдова, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Польша, Португалия, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР.

"Безусловно, пандемия очень сильно повлияла на масштаб акции: в 2019 году в акции участвовало почти 900 российских и более 350 зарубежных городов, и вот только сейчас мы постепенно возвращаемся к прошлому охвату. В этом году к нам впервые присоединилась Камбоджа, а рекордсменом по числу вовлеченных городов за границей стал Казахстан, где акция пройдет в 10 городах", - рассказал руководитель проекта Вячеслав Беляков.

В Бишкеке диктант пройдёт на нескольких площадках, среди которых вузы и школы. Список площадок, уже подтвердивших своё участие, можно увидеть на сайте , регистрация на них открылась 29 марта. При этом, по информации команды проекта в Бишкеке, ещё несколько площадок в городе сейчас принимают решение о присоединении к проекту, и информация о них появится на сайте чуть позже.

Тотальный диктант пройдет 8 апреля. Участники на всех площадках напишут диктант юбилейными фирменными ручками xGold, специально выпущенными для участников проекта в этом году.

Справка: Тотальный диктант - ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2022 году событие собрало на своих площадках и онлайн более 780 500 человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и др.