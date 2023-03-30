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Прокуратурой задержан заместитель акима Аламудунского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой Чуйской области в рамках возбужденного уголовного дела по факту заведомо незаконного включения в земельную амнистию и перевода 66,8 га орошаемых пахотных земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Лебединовского айыл окмоту Аламудунского района, в категорию населенных пунктов задержан председатель комиссии по земельной амнистии при Аламудунской районной государственной администрации, заместитель главы районной администрации А.Б.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 ч.1(Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время следствием устанавливаются иные должностные лица, причастные к совершению вышеуказанного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/428444
Теги:
аким, Аламудунский район, задержание, трансформация земель, Чуйская область, прокуратура
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