Прокуратурой задержан заместитель акима Аламудунского района

Прокуратурой Чуйской области в рамках возбужденного уголовного дела по факту заведомо незаконного включения в земельную амнистию и перевода 66,8 га орошаемых пахотных земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Лебединовского айыл окмоту Аламудунского района, в категорию населенных пунктов задержан председатель комиссии по земельной амнистии при Аламудунской районной государственной администрации, заместитель главы районной администрации А.Б.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 ч.1(Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время следствием устанавливаются иные должностные лица, причастные к совершению вышеуказанного преступления.