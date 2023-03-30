Национальный исторический музей Кыргызстана принял делегацию из Китая

В Бишкек с целью осмотра богатой экспозиции исторического музея Кыргызстана прибыла делегация из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в Бишкеке в эти дни находится группа политических и общественных деятелей во главе с членом Политбюро ЦК КПК КНР, секретарем парткома СУАР Ма Синжуйем.

Музей посетили ответственные работники канцелярии правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, дипломаты, представители крупного бизнеса.

Директор Национального исторического музея КР Жылдыз Бакашова лично встретила большую делегацию из КНР. Для высоких гостей провели подробную экскурсию. Китайцы отметили европейский уровень музея. Особый интерес гостей из Китая вызвала экспозиция, посвященная истории Кыргызской ССР.

"После отмены коронавирусных ограничений в Китае, в Кыргызстан планируется прибытие китайских туристов. Делегация из СУАР посетила наш музей для того, чтобы изучить достопримечательности страны и вместе развивать сферу туризма. Кроме того, наш музей получил предложение организовать с ведущими музеями СУАР КНР совместные выставки исторических ценностей. Планируется проведение международных конференций, повышение квалификации музейных работников. Также в СУАР большое внимание уделяют изучению эпоса "Манас". Мы можем в этом помочь нашим коллегам из Поднебесной", - сообщила Жылдыз Бакашова.