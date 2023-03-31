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Медицинский форум по кардиологии в Бишкеке собрал лучших специалистов

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- Нина Ничипорова
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"По последним данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет почти 52 процента. Это очень высокий показатель. И нынешний форум очень важен, он посвящен современным тенденциям в кардиологии и кардиохирургии. А главное – объединению усилий специалистов разных стран в этих областях. Во всех странах ЕАЭС уровень смертности от заболеваний сердца достаточно высок. И очень много проблем, решение которых требует совместных инициатив, программ, проектов по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал vb.kg директор Национального центра кардиологии и терапии, доктор медицинских наук, профессор Талант Сооронбаев перед началом Международного медицинского форума ЕАЭС.

"И не случайно этот форум объединили с конференцией "Миррахимовские чтения", которые проводятся традиционно уже много лет, как дань памяти и уважения великому ученому-кардиологу и учителю, академику Мирсаиду Миррахимову. В медицине один из главных принципов – преемственность, а именно: отношение к больным, клинической, научной работе, которой учитель посвятил всю жизнь.

Приехали наши коллеги из ведущих центров стран ЕАЭС. Укрепление таких связей имеет очень большое значение. В нашей стране пока с применением высоких технологий в кардиологии есть определенные трудности. Но планируется отправить в ведущие центры России наших молодых специалистов, которые будут осваивать новые технологии", - сказал vb.kg заведующий отделением ургентной кардиологии и реанимации Национального центра кардиологии и терапии, профессор Медет Бейшенкулов.

Как отметил в интервью vb.kg доктор медицинских наук Рысбек Калиев, в медицине происходят существенные сдвиги, в том числе в кардиохирургии. Даже то, что было новшеством в прошлом году, устаревает в этом. "Надо популяризировать эти достижения, поскольку они важны для понимания болезни. Есть эффективные методы лечения, которые позволяют не доводить ее до дорогостоящих заместительных методов, - считает профессор Калиев. – На этом форуме мы об этом говорим. К нам приехали коллеги ведущих кардиологических школ многих стран. Причем, мы впервые собрались под эгидой департамента по развитию науки ЕАЭС. А это хороший знак".

По мнению доктора медицинских наук, профессора Эркина Миррахимова, такие встречи как праздник врачебного братства, объединенного одними задачами, стремлением, целями.

"Например, приехали ведущие специалисты, в том числе из центра им. Бакулева в Москве, с которыми планируются совместные научные и клинические проекты. А это очень важно, поскольку они направлены на снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в нашей стране. В работе форума принимают также участие и представители ВОЗ", - добавил он.

Однако пока, как отмечалось, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями на протяжении многих лет существенно не улучшилась в нашей стране. По-прежнему больше всего кыргызстанцев умирает от этих недугов.

"Сейчас появились новые методы лечения, современные препараты, которые наши специалисты используют в повседневной практике, но мы сталкиваемся с новыми вызовами и проблемами. Это – высокая стоимость лечения, нехватка кадров, неравномерное использование медицинских ресурсов, проблемы доступности медицинской помощи для населения, особенно в отдаленных районах.

Но преодолеть эти вызовы можно, если будем работать вместе, разрабатывать и внедрять совместные образовательные и научные проекты. Форум стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями между учеными, врачами, что, безусловно, улучшит здоровье наших народов", - поделилась своим мнением министр здравоохранения Кыргызстана Гулнара Баатырова.

Молодые и талантливые кардиохирурги уходят в частные больницы, сообщил главный внештатный кардиохирург Минздрава Калдарбек Абдраманов на форуме. Они выбирают частные клиники, поскольку зарплата там выше, чем в государственных больницах.

По словам Абдраманова, потребность страны в кардиохирургии покрывается на 20 процентов. Хотя сердечно-сосудистые патологии в нашем здравоохранении – это самая большая проблема. Ежедневно от болезней сердца умирает в среднем 60 человек. Ежегодно проводятся, как рассказал Абдраманов, 14-16 тысяч инвазивных исследований, а также 7000 открытых операций на сердце.

"У нас сильное международное врачебное братство, которое мы почувствовали летом 2020 года, во время ковида, когда первый раз приехали в Кыргызстан. Когда встают угрозы жизни для наших пациентов, все врачи представляют такую общую армию. Сегодня вызовами остаются заболевания сердца и сосудов. Инновационный характер наших вмешательств может спасти этих больных. Профилактика и адекватное лечение, к которым относятся интервенционные хирургические методы, - это то, что может принести реальную пользу, сохранить жизни наших пациентов, увеличить продолжительность жизни. Это те амбициозные задачи, которые стоят перед нашим медицинским союзом. У нас давние устойчивые связи с Кыргызстаном, многие наши выпускники работают и в вашей стране, и в Казахстане, и в других странах ЕАЭС. Я хочу заверить, что наши двери всегда открыты для друзей. И приятно, что ваша страна чтит память наших учителей. "Миррахимовские чтения" стали символом встреч специалистов", - считает директор Научного медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева, академик РАН Елена Голухова.

Как отметил Шахин Хусейнов, представитель ВОЗ в Кыргызстане, значение нынешней встречи трудно переоценить. Научные профессиональные круги должны работать вместе и, к счастью, они усиливают свое взаимодействие. ЕАЭС и ВОЗ многое делается для укрепления здоровья. Между этими организациями есть договор о сотрудничестве, разработан план совместных действий.

По словам Шахина Хусейнова, сердечно-сосудистые заболевания являются тяжелым бременем для нашего региона. Например, в 2019 году в 53 странах Европейского региона артериальная гипертония стала причиной потери в среднем 13 лет жизни и составила 24 процента всех смертей от сердечно-сосудистых патологий в регионе.

В Восточной части региона – странах ЦА, Кавказа, России одни из самых высоких показателей в мире. Смертность от гипертонии составляет 39 процентов от смертей, связанных с болезнями сердца. Это требует новой стратегии по профилактике и лечению.

"В этой связи мне хотелось бы призвать страны присоединиться к инициативе консультативного совета по инновациям в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями. Совет разработал комплекс из шести программ, в том числе специальную инициативу по сокращению заболеваемости путем контроля на уровне первичного звена. В декабре прошлого года Кыргызстан присоединился к этой инициативе", - проинформировал представитель ВОЗ.

На форуме ученым, врачам, которые внесли большой вклад в развитие отечественной медицины, в обучение молодых специалистов, а также гостям из ближнего и дальнего зарубежья была вручена медаль академика Мирсаида Миррахимова. Состоялось награждение молодых ученых - победителей конкурса международной премией академика Миррахимова. От имени Фонда имени академика Мирсаида Миррахимова Эльмира Миррахимова по традиции во время "Миррахимовских чтений" вручила лучшим студентам старших курсов КГМА и КРСУ дипломы и стипендии имени выдающегося ученого-кардиолога, основателя горной медицины в мире Мирсаида Миррахимова.

Безусловно, итоги международного медицинского форума ЕАЭС дадут новый импульс науке и практике и будут способствовать дальнейшей интеграции и усилиям врачей. Он ориентирован на обновление знаний врачей, внедрение новых методов и создание международной платформы для исследований и новых технологий.


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URL: https://www.vb.kg/428448
Теги:
ВОЗ, студенты, форум, ЕАЭС, Бишкек, медицина, врачи, технологии, работа, Минздрав
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