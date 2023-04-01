Мошенника пробация не исправила

Когда суды реальное наказание заменяют пробационным надзором, предполагается, что осужденный осознал свою вину, раскаялся и искренне хочет исправиться. Пробация, собственно, и придумана для того, чтобы человек исправлялся, находясь на свободе.

Уроженцу Таласской области А.Д. в 2020 году по приговору Ленинского районного суда вместо тюремного срока назначена пробация на три года. Но уже летом прошлого, 2022-го, он попался на мошенничестве.

8 июля снял на сутки квартиру в одном из южных микрорайонов столицы. И тут же сдал ее сразу двум гражданкам, ничего не знающим друг о друге, на длительный срок. У одной взял в качестве предоплаты 13 800 сомов, у другой – 15 000 сломов. И скрылся.

12 июля предприимчивый А.Д. снял квартиру уже в центре города. Снял опять-таки на сутки, сразу ее сфотографировал и разместил в интернете объявление о сдаче. На следующий день ему позвонил потенциальный арендатор. А.Д. получил 35 000 сомов – и больше его не видели ни обманутый арендатор, ни настоящий хозяин квартиры.

Интересный трюк проделал А.Д. и с автомобилем (которого у него нет). Разместил в интернете объявление о сдаче в аренду машины "Хендай Соната" за 1 300 сомов в сутки. На объявление откликнулся желающий арендовать авто. А.Д. в ходе переговоров с ним сообщил, что машина нуждается в небольшом ремонте. Попросил на ремонт 12 000 сомов… И перестал отвечать на телефонные звонки.

На сей раз мошенника судил Октябрьский суд. И, учитывая его неудачную пробацию, приговорил по совокупности к восьми годам исправительной колонии общего режима с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших.