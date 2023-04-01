Погода
$ 87.39 - 88.25
€ 94.72 - 95.73

Мошенника пробация не исправила

268  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Когда суды реальное наказание заменяют пробационным надзором, предполагается, что осужденный осознал свою вину, раскаялся и искренне хочет исправиться. Пробация, собственно, и придумана для того, чтобы человек исправлялся, находясь на свободе.

Уроженцу Таласской области А.Д. в 2020 году по приговору Ленинского районного суда вместо тюремного срока назначена пробация на три года. Но уже летом прошлого, 2022-го, он попался на мошенничестве.

8 июля снял на сутки квартиру в одном из южных микрорайонов столицы. И тут же сдал ее сразу двум гражданкам, ничего не знающим друг о друге, на длительный срок. У одной взял в качестве предоплаты 13 800 сомов, у другой – 15 000 сломов. И скрылся.

12 июля предприимчивый А.Д. снял квартиру уже в центре города. Снял опять-таки на сутки, сразу ее сфотографировал и разместил в интернете объявление о сдаче. На следующий день ему позвонил потенциальный арендатор. А.Д. получил 35 000 сомов – и больше его не видели ни обманутый арендатор, ни настоящий хозяин квартиры.

Интересный трюк проделал А.Д. и с автомобилем (которого у него нет). Разместил в интернете объявление о сдаче в аренду машины "Хендай Соната" за 1 300 сомов в сутки. На объявление откликнулся желающий арендовать авто. А.Д. в ходе переговоров с ним сообщил, что машина нуждается в небольшом ремонте. Попросил на ремонт 12 000 сомов… И перестал отвечать на телефонные звонки.

На сей раз мошенника судил Октябрьский суд. И, учитывая его неудачную пробацию, приговорил по совокупности к восьми годам исправительной колонии общего режима с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428451
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  