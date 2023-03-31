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Еще одна победа в копилке кыргызтанских танцоров

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- Назгуль Абдыразакова
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Спортсмены танцоры Кыргызстана стали победителями и призёрами Международного турнира по спортивным бальным танцам в Казахстане "ALMATY OPEN - 2023". Об этом сообщает президент Федерации танцевального спорта КР Cергей Титунин.

По его данным, с 24 по 26 марта 2023 в Алматы, под эгидой WDSF, прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным бальным танцам "ALMATY OPEN - 2023". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Турции, России и Азербайджана.

Замечательные результаты на этом турнире показали представители Федерации танцевального спорта Кыргызстана.

Результаты выступления танцевальных пар:

Пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль в категории Молодёжь Латина (Открытый класс) Открытое Пер-во АФСТ РК заняли 1 место (11 пар), в категории Молодёжь +Взрослые Латина (Открытый класс) Rising Stars заняли 1 место (13 пар);

Пара Ибрагимов Хасан и Тян Вероника в категории Молодёжь +Взрослые Стандарт (Отк класс) Rising Stars заняли 3 место (11 пар), в категории Молодёжь +Взрослые Стандарт (до B класса) заняли 3 место (14 пар);

Пара Валиев Руслан и Улаш Иремниса (пара участвовала в кубках одного танца) в категории Молодёжь +Взрослые Кубок Медленный вальс заняли 3 место, в категории Молодёжь +Взрослые Кубок Квик заняли 2 место, в категории Молодёжь +Взрослые Кубок Самба заняли 2 место ( 4 пары), в категории Молодёжь +Взрослые Кубок Ча-ча-ча заняли 3 место ( 7 пар), в категории Молодёжь +Взрослые Кубок Джайв заняли 3 место (5 пар);

Пара Гусев Андрей и Женишбекова Мээрим Молодёжь +Взрослые Латина 4 танца (D класс) заняли 1 место ( 13 пар).

Пара Бердиев Алихан и Камалидинова Румия в категории Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) заняли 3 место (10 пар).


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URL: https://www.vb.kg/428453
Теги:
золото, Казахстан, танцы, Кыргызстан
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