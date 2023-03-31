В городе Джалал-Абад с 5 до 5 апреля не будет газа

Филиал "Югтрансгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" информирует что в связи с проведением плановых ремонтных работ - замена труб на участке магистрального газопровода "Майлуу-Суу-4-Ош", с 5 по 9 апреля будет приостановлена подача природного газа в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как поясняет ведомство, данный вид работ проводится с целью повышения надежности магистрального газопровода, построенного в 1965 году и для обеспечения безаварийной подачи природного газа абонентам города Джалал-Абад к осенне-зимнему периоду.

Филиал "Югтрансгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.