Заведующую ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района обвинили в поборах

ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств в Межрегиональном отделе 06-03 ДРН при МЦР КР (ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района Ошской области) со стороны должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заведующая ОЗАГСПРН Ж.Ж.Ж. Кара-Кульджинского района на систематической основе осуществляла поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения.

На основании собранных материалов, СО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области вышеуказанному должностному лицу предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением).

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления".