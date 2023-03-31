Акылбек Жапаров и глава парткома КПК СУАР Ма Синжуй подписали документы

По итогам переговоров председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики, секретаря партийного комитета Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики Ма Синжуя подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Так подписаны следующие документы:

- меморандум о намерениях экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику;

- меморандум о намерениях строительства ЛЭП 500КВ Кыргызстан-Китай и малых ГЭС;

- соглашение о создании Делового совета СУАР КНР – Кыргызской Республики;

- протокол о намерениях об установлении побратимских связей между Иссык-Кульской областью Кыргызской Республики с СУАР КНР;

- соглашение о медицинском сотрудничестве со Второй больницей Синьцзянского медицинского университета;

- контракт по покупке автомобилей между ТОО торговли "Или-Синхэ" и ОсОО "БТК".