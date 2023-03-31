В Бишкеке проходят рейды по борьбе с несанкционированным выбросом мусора

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" выходят на ночные рейды по выявлению фактов стихийного мусора. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.
По его данным, в ходе проверки выявляют факты выброса отходов строительного мусора, швейных отходов, внутренностей домашнего скота, шкур, и других видов мусора, которые не относятся к категории твёрдых бытовых отходов.
Так, по итогам дежурств выявлено 35 фактов правонарушений. Все материалы переданы в Управление патрульной милиции города Бишкек для установления личности граждан, которые выкидывают мусор. В дальнейшем они будут оштрафованы по статье 115 Кодека КР "О правонарушениях".
Напомним, что в городе Бишкек имеется 20 таких точек:
По Ленинскому району:
- на пересечении улиц Фрунзе-Циолковского;
- Гагарина-Саранская;
- Айни-Муромская;
- Дагестанская – Айни;
- Переулок Красноводский №3;
По Свердловскому району:
- Городок Энергетиков дом №5;
- пересечение улиц Гаражная-Салиева;
- Элебесова- Байкальская;
- Тульская №½ ;
- Мусоргского-Фере.
По Первомайскому району:
- пересечение улиц Кайназарова-Троицская;
- Кеминский-Темирова;
- Дэн-Сяопина-Каракумская;
- Рыскулова- Ак-Муз;
- Кайназарова – Профсоюзная.
По Чон-Арыкскому району:
- пересечение улиц Кожобергенова-Мусулмакулова;
- Чортекова-Ак-марал;
- Чортекова-Куйукова;
- Чортекова- Ахунбаева;
- Чортекова – Алты-Тутун.