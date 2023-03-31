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В Бишкеке проходят рейды по борьбе с несанкционированным выбросом мусора

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" выходят на ночные рейды по выявлению фактов стихийного мусора. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, в ходе проверки выявляют факты выброса отходов строительного мусора, швейных отходов, внутренностей домашнего скота, шкур, и других видов мусора, которые не относятся к категории твёрдых бытовых отходов.

Так, по итогам дежурств выявлено 35 фактов правонарушений. Все материалы переданы в Управление патрульной милиции города Бишкек для установления личности граждан, которые выкидывают мусор. В дальнейшем они будут оштрафованы по статье 115 Кодека КР "О правонарушениях".

Напомним, что в городе Бишкек имеется 20 таких точек:

По Ленинскому району:

- на пересечении улиц Фрунзе-Циолковского;

- Гагарина-Саранская;

- Айни-Муромская;

- Дагестанская – Айни;

- Переулок Красноводский №3;

По Свердловскому району:

- Городок Энергетиков дом №5;

- пересечение улиц Гаражная-Салиева;

- Элебесова- Байкальская;

- Тульская №½ ;

- Мусоргского-Фере.

По Первомайскому району:

- пересечение улиц Кайназарова-Троицская;

- Кеминский-Темирова;

- Дэн-Сяопина-Каракумская;

- Рыскулова- Ак-Муз;

- Кайназарова – Профсоюзная.

По Чон-Арыкскому району:

- пересечение улиц Кожобергенова-Мусулмакулова;

- Чортекова-Ак-марал;

- Чортекова-Куйукова;

- Чортекова- Ахунбаева;

- Чортекова – Алты-Тутун.


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URL: https://www.vb.kg/428466
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
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